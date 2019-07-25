WordPress’te Kategorilerinizi Renkli Yapma ve Kategori Resmi Ekleme

WordPress’i özellikle Blogger’dan ayıran en önemli özelliği kategoriler. Kategoriler, bir yazı ya da başka bir içeriğin genel olarak ne ile alakalı olduğunu gösteren yegane özelliktir. Bu açıdan önemlidir. Çünkü ziyaretçi ilgilendiği konuyla ilgili daha fazla içeriği bu kategori içerisine girerek kolayca bulabilir. Peki bu kategorileri daha fazla özelleştirmek mümkün mü?

Kategoriye resim ekleme

Bazı temaların detsek vermesiyle daha iyi bir kategori sayfası oluşturmak için kategorilerinize resim eklemeniz mümkün. Bir çok tema buna destek veriyor.

Hangi kategori için uygulayacaksanız oraya gidin. Örneğin yazılar – kategoriler veya ürünler – kategoriler şeklinde.

Resim eklemek istediğiniz bir kategoriyi “düzenle” deyin.

Sayfayı aşağı kaydırın ve orada “catagory image” gibi bir ibare göreceksiniz.

Resminizi belirleyip buraya yükleyin.

Kategori rengini değiştirme

Yine bir çok WordPress teması kategorilerde rengi de destekler. Temanın ana sayfasında yazıların üzerinde ya da yazı içerisinde hangi kategoriye ait olduğu seçtiğiniz renkte altı çizili şekilde yazılabilir. Bunun için;

Resim ekleme kısmından çıkmadan

İlgili sayfada “category badge color” gibi bir ibare arayın ve renginizi belirleyin.

Bu iki özellikte seçtiğiniz temada desteklenmiyorsa bunları göremeyebilirsiniz ama modern temaların neredeyse hepsinde desteklenir.