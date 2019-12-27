Samsung Telefonu Araç Moduna Almak

Araç modu bir çok farklı modelde bulunuyor ve çoğu zaman oldukça işe yarıyor. Özellikle sık seyehat edenler araç modunu kullanıyor. Sürüşü güvenli bir şekilde geçirmek için telefon kullanmamanız gerekli. Araç modu burada işinize yarıyor. Sesli komutlarla telefonunuzun belirli özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Birini aramak mesajı sesli okutmak gibi temel işlevler oldukça işe yarıyor.

Araç modu nasıl açılır?

Neredeyse yeni bütün Galaxy telefon modellerinde araç modu ön yüklü olarak geliyor. Eğer telefonunuzda bulamadıysanız, yüklü olmadığına eminseniz kendiniz yükleyebilirsiniz. Telefonunuz destekliyorsa,

Samsung cihazınızdan Samsung App Store’u bularak uygulamayı aratın. Araç modu uygulamasını Google Play Store’da bulamazsınız.

Daha sonra uygulamayı kurun.

Araç modu uygulamasının yüklenmesini bekleyin.

Uygulama yüklendikten sonra uygulama çekmecesinde araç modunu bulabilirsiniz.

Araç modunu açmak için tek yapmanız gereken uygulamayı başlatmak.

Uygulama çalışmıyor

Eğer uygulamayı çalıştıramadı ya da indiremediyseniz muhtemelen telefonunuzun özellikleri araç modunu kullanmak için yeterli değildir. Uyumlu cihazları uygulama sayfasından sorgulayın.

Araca binmeden önce araç modunu açın. Aracınızın telefonla bağlantısı varsa araç modunu kullanmak daha işlevsel hale geliyor.