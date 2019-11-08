Android 10’un Uygulama Verilerini Saklama Özelliği

Android geliştirilmeye devam ediyor. Yakın zaman içinde bütün telefonlara yayılacağı haberleri verilen bu yeni sürüm işletim sisteminin harika bir özelliği gün yüzüne çıktı. Bu özellik sayesinde uygulamaları kaldırsanız bile verileriniz saklanacak ve yeniden indirdiğiniz zaman kaldırdığınız yerden devam edebileceksiniz.

Android 10 verileri saklama

Android 10 ile birlikte yeni bir özellik test edilmeye başlandı. Bu özellik sayesinde uygulama verileriniz asla kaybolmayacak. Bu yeni özellik şuan iki uygulamada test ediliyor. Zaman içinde daha çok uygulamanın sisteme dahil olması bekleniyor.

Whatsapp ve ASR Voice Recorder uygulamalarını Android 10 cihazınızdan kaldırdığınız zaman sizlere verilerinizi yedeklemek ister misiniz diye soruyor. İsterseniz verilerinizi yedekleyebiliyor ve yeniden aynı uygulamayı kurmak istediğiniz zaman bu veriler alınıyor ve aynı yerden devam edebiliyorsunuz.

Whatsapp için zaten yedekleme mevcut. Google Drive ya da iCloud yedeklemeleri yapılıyor. İsterseniz uygulamayı tekrar kurduğunuz zaman ve eşitlediğiniz zaman bütün mesajlarınız geri geliyor. Burada bu yeni özelliğin öne çıkan kısmı ise eğer yedeklenmemiş bir veriniz varsa onun için uyarı vermesi. Bu özelliğin bütün uygulama ve oyunlar için daha basit hale geldiğini düşünün. Sizce de mükemmel olmaz mı? Bu özellik yakın zaman içinde diğer uygulamalar için de geçerli olacak.