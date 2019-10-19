Huawei Enjoy 10 Özellikler ve Fiyat

Huawei, orta seviyede olan yeni cihazı Huawei Enjoy 10’u tanıttı. Fiyatı açıklanan cihaz özellikle şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu açıdan Enjoy 10 alınır mı alınmaz mı özelliklerinden yola çıkarak açıklayalım.

Huawei Enjoy 10 özellikleri

Ekran: 6,39 inç, 720×1560 piksel çözünürlük,

İşlemci: Kirin 710F

Ram: 4 ve 6 Gb ram seçenekleri

Depolama alanı: 64 ve 128Gb depolama alanı seçenekleri

Harici depolama: Maksimum 128Gb’a kadar.

Kamera Ön: 8MP F2,0

Kamera Arka: 48MP + 2MP çift kameralı düzenek ve yavaş çekim özelliği

İşletim sistemi: Android 9 Pie ile birlikte EMUI 9.1 arayüz sürümü

Ekstra özellikler: GPU Turbo 3 teknolojisi ile birlikte oyunlarda yüksek performans sunuluyor.

Huawei Enjoy 10 Fiyatı

Cihazın 1 Kasım’da ilk olarak Çin’de piyasaya çıkacağı açıklandı. Oradaki fiyatlara baktığımız zaman ise 170 ile 200 dolar olduğunu görüyoruz. Fiyatlar depolama alanı ve ram seçeneğine göre değişiyor. Ülkemizde ne zaman piyasaya çıkar şuan belli değil ama çıkarsa çok satacaktır.