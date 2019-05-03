iPhone Satışları Azaldı. Hangi Telefonu Alacaksınız?

Apple’da işlerin iyi gitmediğiniz söylemek gerekiyor. Dünyanın ekenomik bir daralmaya girdiği yakın geçmişten sonra kaç kişinin ülkemiz gibi bölgelerde 10000TL vererek bir telefon alabileceğini düşündüklerini bilmiyorum ama Apple bu konuda çok yanıldı. Evet donanım ve yazılımın iyi olabilir, hatta malzeme kaliten de süperdir ama 10000TL civarı Türkiye’de telefon satamazsın. En azından beklediğin gibi satamazsın.

Apple kar durumu

Geçtiğimiz 3 aylık verileri inceleyecek olursak Apple’ın iPhone cihazı satışları tahminlerin altında çıkarak 31 milyar dolara geriledi. Bu senenin ilk çeyreğinde şirket 58 milyar dolar gelir elde ederken 12 milyar dolar kar elde etti. Bu son zamanların en kötü senesine işaret ediyor.

Çin, Apple’ı çok zorladı

İşin en zor kısmını açıklayan Tim Cook, Çindeki satışların kötü gitmesinden ötürü bu hale geldiklerini vurguladı. Huawei, Xiaomi gibi rakipleriyle kendi pazarında rekabet etmenin güç olduğunu anlamayabiliyoruz.

Huawei ile yaşanan Amerika sıkıntısı da iPhone cihazların tepki görmesine neden oldu. Şirketin satışları geçen senenin sonuna doğru zaten düşmeye başlamıştı.

iPhone fiyatları

Tim Cook açıklamasında rekabet edebilmek için Çİn’de telefon fiyatlarını düşürdüklerini belirtti. Bu sayede biraz haraketlenme olduğuyla ilgili yorum yaptı. Peki ülkemizdeki fiyatlar ne olacak?

Bildiğiniz üzere ülkemizde telefonların vergisi yine arttı. 2000TL’yi geçen bir telefon için vergi en az 500TL civarında artmış oluyor. Telefon fiyatı ne kadar artarsa vergi için ödeyeceğiniz miktar çoğalıyor. Bu açıdan en çok 10000 tl olan iPhone modellerinin fiyatları daha çok yükselecektir.