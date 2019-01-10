Facebook Üzerinden Doğum Tarihinizi Gizleme

Eğer Facebook’ta yeniyseniz ya da bu güne kadar doğum tarihinizi gizlemediyseniz bu yöntemle hızlı bir şekilde doğum tarihinizi gizleyebilirsiniz.

Neden doğum tarihimi gizlemeliyim?

Doğum tarihinizin herkes tarafından görülmesi kişisel gizliliğinizi tehlikeye sokuyor. Bununla birlikte aslında size önem vermeyen insanlar Facebook sayesinde doğum gününüzü kutlayabiliyor. Bu durum çoğu zaman rahatsızlık veriyor.

Facebook doğum tarihimi nasıl gizlerim?

Basit bir şekilde gizleme yapmanız mümkün.

Facebook’a giriş yapın. İsminize tıklayıp profil sayfanıza girin. Hakkında kısmına geçin ve burada sol kısımda yer alan “iletişim bilgileri ve temel bilgiler” satırına tıklayın. Sayfanın ortasına doğru doğum tarihinizi göreceksiniz. Tarihin yanında yer alan “düzenle” bağlantısına tıklayın. Bu kısımda ayarınızı “sadece ben” olarak düzenleyin.

Ayarlarınızı kaydettiğiniz zaman artık doğum tarihiniz Facebook üzerinden kimse tarafından görülemiyor.

Facebook hakkında bilgilendirme yazıları yazmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.