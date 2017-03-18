İnstagram Hesabının Yanındaki Mavi Tik İşareti Nedir, Nasıl Alınır?

Bazı İnstagram profillerine baktığınız zaman mavi bir tik işareti görürsünüz. Bu tik işareti neye yarar ve hangi hesapların yanında bulunur?

Mavi tik işareti onaylanmış hesap demektir. O hesabı gerçekten o kişi kullanıyor demektir. Sahte hesap olmadığının kanıtıdır. Bu tik genelde ünlü kişilerde bulunur. Hesabını onaylatmış ve o hesap gerçekten o ünlü tarafından kullanılıyor demektir.

Siz bunu nasıl yaparsınız? Maalesef ki herkes için bu mavi tik kullanımına izin verilmiyor. Sadece ünlü biriyseniz bu tiki alabiliyorsunuz.

Peki, bu tiki almak için ne yapmanız gerekiyor?

Bu tiki almak için İnstagram yöneticileri ile iletişime geçmeniz gerekiyor. İletişime geçip kimlik bilgilerini gönderdiğiniz zaman bu tiki alma şartlarını taşıyorsanız hesabınıza bu işaret veriliyor.