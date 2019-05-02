Instagram’da Başkasının Gönderisi Nasıl Paylaşılır?

Diğer sosyal medya hesaplarında bir içeriği paylaşmak oldukça kolay. Örneğin Facebook’ta gördüğünüz bir içeriği paylaşmak için altındaki paylaş butonu yeterli oluyor. Tweetter’da ise yine retweet butonu bulunuyor. Instagram’da ise böyle bir seçenek yok. Bunun için dışarıdan bir uygulama kullanmanız gerekiyor.

Normal şartlarda Instagram’daki bir içeriği tekrar paylaşmak için ekran görüntüsü almalısınız, video ise indirip tekrar yüklemelisiniz. Bunları yapmak istemiyorsanız repost uygulaması kullanabilirsiniz.

Buradan uygulamanızı seçin. Bir çok uygulama var ama mantık hepsinde aynı.

iOS kullanıcıları buradan herhangi bir uygulama seçebilir.

Uygulamaya giriş yapın.

Daha sonra tekrardan göndermek istediğiniz başkasının Instagram gönderisini bulun

Siz de gönderin.

Bu işlemle birlikte gönderinin bir kısmında bu gönderinin asıl sahibinin kullanıcı adının eklendiğini unutmayın. Buna emeğe saygı deniyor.

Hikayeler tarafında da repost yapmak mümkün. Bunun için hikayeyi paylaşan kişinin hesabının herkese açık olması gerekiyor. Gönderinin altındaki gönder butonuna tıklayın ve hikayeme ekle butonuyla devam edin. Bunun için ekstra birşey yapmanız gerekmiyor.