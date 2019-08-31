Windows 10’da Arama Butonunu Küçültmek

Windows 10, son zamanlarda kullanımı oldukça yükselen işletim sistemi, bir çok farklı özelliğiyle insanların dikkatini çekiyor. Oldukça kullanışlı hale getirilen Windows işletim sisteminin 10. sürümüne 7’den geçenler oldukça afallayabilir çünkü arada çok fark bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Windows 7’ye destek verilmeyeceğinin açıklanmasının neticesinde kullanıcılar bir bir Windows 10’a geçiş yapmaya başladı ve afallamaya başlayan kullanıcı sayısıda bir hayli fazla.

Windows 10 arama butonun küçültme

Windows 10’un sol alt kısmında bir arama butonu yer alıyor. Bu Windows’un kendi içinde arama yapmak için oldukça ideal bir kısım ama varsayılan olarak bir açık satır olarak geliyor. Bu yazıda sizlere yer kaplayan bu görünümü sadece büyüteç haline getirmeyi göstereceğiz.

Normalde klasik uzun bir arama çubuğu şeklinde görünen arama kısmını sadece tıklandığında açılan bir yer haline getirebilirsiniz. Bunun için;

Görev çubuğuna sağ tıklayın. Ara satırına gelin. Arama simgesini göster seçin.

Burada gizli derseniz tamamen kapatılır. Arama simgesini göster derseniz sadece büyüteç görünür. Size yer açılır. Arama kutusunu göster derseniz bütük bir kısım görünür. Düzeninizi buradan basit bir şekilde yapabilirsiniz.