Whatsapp’ta Verileri Otomatik İndirme Ayarı Nasıl Kapatılır?

Whatsapp kullanan ve veri sıkıntısı yaşayanlar için ufak bir önerimiz var. Önerimizi uygulayarak verinizden tasarruf sağlayabilirsiniz. Size gelen fotoğraf ve videoları internetiniz açı olduğu zaman anında indirir. Mesaja bakmanıza gerek bile kalmadan bunu yapar. Bu nedenle otomatik veri indirme ayarını kapatmamız gerekiyor.
Peki, bunu nasıl yaparsınız?
- Öncelikle Whatsapp’a giriş yapın. Ardından ayarlar kısmın agelin. Ben iOS’ta anlattığım için benim ayarlarım alt sağ kısımda. Android’de nereden giriliyorsa ayarları bulun ve girin.
- Karşınıza gelen ekranda “veri ve depolama kullanımı” yer alıyor olacak. Oraya giriş yapın.
- En üstte medyayı otomatik indir yazıyor. Ona tıklayın. Eğer sadece Wİ-Fİ’da otomatik indirmesini istiyosanız onu seçin. Orada hem hücresel veriden hem de Wİ-Fİ’dan otomatik indirme yapması için bir seçenek bulunuyor. Bunu da seçebilirsiniz. Sadece hücresel veriden indirme yapmasını isteme gibi bir şansınız yok. Zaten saçma olurdu.
- Buradan size en uygun seçeneği seçin. Otomatik indirme ayarını yapmış olursunuz.
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