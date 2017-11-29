Whatsapp’ta Verileri Otomatik İndirme Ayarı Nasıl Kapatılır?

Whatsapp kullanan ve veri sıkıntısı yaşayanlar için ufak bir önerimiz var. Önerimizi uygulayarak verinizden tasarruf sağlayabilirsiniz. Size gelen fotoğraf ve videoları internetiniz açı olduğu zaman anında indirir. Mesaja bakmanıza gerek bile kalmadan bunu yapar. Bu nedenle otomatik veri indirme ayarını kapatmamız gerekiyor.

Peki, bunu nasıl yaparsınız?