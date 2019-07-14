Google İle Güçlü Şifre Oluşturma ve Onu Hatırlayabilme

İnternette hack olayı çok sıklaştı ve yaygınlaştı. Bu duruma davetiye çıkaran en önemli husus zayıf şifreler, ya da bilindik şeyler belirlenmesi. Peki güçlü bir şifre nasıl oluşturulur ki? Bunun bir çok yöntemi var ama fazla uğraşmak istemiyorsanız aşağıdaki yöntemi belirleyebilir herşeyi Google ile yönetebilirsiniz.

Google ile güçlü şifre oluşturmak

Google’ın şifreler için bir özelliği oldukça kullanışlı ve bir çok konuda size yardımcı olabilir. Bir sosyal medya hesabında ya da bir sitede hesap oluşturacaksınız. Güçlü bir şifre oluşturun ve onu her zaman hatırlayın. İşte o yöntem;

Bu yöntem Google ile çalışır.

Google’ın şifrenizi senkronize etmesi gerekir.

Google hesabınızın açık olması şart.

Başka bir bilgisayarda oturum açarken sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü orada da Google hesabınızı açmanız gerekecek.

Yukarıdaki olumsuz durumlar olmasa on numara bir yöntem olabilirdi. Ama kendi bilgisayarınızdan başka bir bilgisayar kullanmıyorsanız bu yöntem oldukça kullanışlı.

Chrome üzerinden Google hesabınıza giriş yaptıktan sonra profilinizin yanındaki 3 nokta kısmına tıklayın ve ayarlara girin. Otomatik doldurma ve şifreler kısmını açın. Burada şifre kaydetmeyi öner kısmını açık olması gerekiyor. Çünkü kaydetme olmazsa zaten Google’ın oluşturduğu şifreyi hatırlamanız mümkün değil.

Daha sonra bir siteye kayıt olmayı deneyin. Şifre kısmına sağ tıklayın ve şifre öner seçeneğini kullanın. Burada Google hem şifreyi oluşturacak hem de Google hesabınıza sizin için kaydedecektir.