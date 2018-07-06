Whatsapp’ta Grubu Mesaja Kapatma

Whatsapp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması, yeni bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme ile grup yöneticilerine yeni ayrıcalıklar geldi. Facebook’un sahip olduğu bir çok sosyal medya uygulaması gibi Whatsapp’a da sürekli güncelleme geliyor. Whatsapp’ın son güncellemesi henüz size gelmemiş olabilir çünkü kademe kademe sunuluyor. Yakın zaman için de size de gelecektir. Bu güncellemenin detayları şu şekilde,

Whatsapp yöneticilerinin kişi ekle ya da çıkar gibi özellikleri biraz genişletilmiş. Bundan sonra grup yöneticileri dilerlerse gurubu sohbete kapatıp açabilecek. Bunun yanında ayrıca dosya gönderme gibi özellikleri kapatma hakkı da veriliyor.

Grup yöneticisi belli zamanlarda grubu sohbete kapatabilecek ve sadece grup yöneticileri mesaj atabilecek. Dosya göndermek ile ilgili de aynı durum söz konusu. Büyük gruplarda önemli zamanlarda oldukça etkili bir özellik olacak.