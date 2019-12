Motorola One Hyper Teknik Özellikler

Eskinin iddialı telefonlarından Motorola’dan çok fazla ses duymuyorsunuz. Bunun sebebi hem piyasanın geride kalması hem de her modeliyle ülkemizde bulunmaması ya da reklam yapmaması. Ama şirket çalışmaya devam ediyor. Son modellerinden birisi de yine One serisine ekleniyor. One Hyper teknik özellikleri hemen alt kısımda.

Motorola One Hyper teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüğünde geliyor. One serisi bir telefona göre oldukça kaliteli bir seçenek.

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 675 / One serisi olduğundan yazılımsal olarak çok fazla işlemciye yük bindirmeyecektir.

RAM: 4 GB / Yine giriş seviyesi bir cihaz olduğunu gösteriyor. Motorola bunu orta segment olarak değerlendiriyor. Yeterli.

Depolama: 128 GB / Oldukça yeterli. Bir çok telefon 64Gb depolama alanıyla piyasaya sürülüyor.

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP / Kamera performansından hiç bir zaman emin olamazsınız.

Ön Kamera: 32 MP / Ön kamera iddialı.

Batarya: 4.000 mAh /45W hızlı şarj desteği amiral gemisi diye çıkan çoğu modelde bile yok.

İşletim Sistemi: Android 10

Fiyat

Telefonun fiyatı 400$ olarak açıklandı. 2300₺ + vergiler olarak ülkemizde satılabilir.