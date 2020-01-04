Samsung Galaxy S10 Lite Teknik Özellikleri

Samsung’un amiral modellerini andıran ama kısmen daha düşük donanımlı ve buna bağlı olarak daha düşük fiyatlı modeli olacak Galaxy S10 Lite tanıtıldı. Amiral gemisi üyesi S10’un hafif versiyonu olan Galaxy S10 Lite’ın özellikleri resmi olarak açıklandı. İşte nispeten daha uygun telefon arayanlar için alternatif Galaxy S10 Lite özellikleri;

Galaxy S10 Lite özellikleri

Ekran: 2400 x 1080, 6,7 inç Full HD+ Super AMOLED Plus Infinity-O

2400 x 1080, 6,7 inç Full HD+ Super AMOLED Plus Infinity-O İşlemci: 7 nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci model konusunda herhangi bir detay bulunmuyor.

7 nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci model konusunda herhangi bir detay bulunmuyor. RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 5 MP f/2.4 makro kamera, 48 MP Super Steady OIS AF f/2.0 geniş açılı ana kamera, 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera

5 MP f/2.4 makro kamera, 48 MP Super Steady OIS AF f/2.0 geniş açılı ana kamera, 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP f/2.2

32 MP f/2.2 Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Boyutlar: 75,6 mm x 162,5 mm x 8,1 mm

75,6 mm x 162,5 mm x 8,1 mm Ağırlık: 186 gram

Özelliklerinden bahsedilmesi gereken konu kameradaki optik sabitleyici. Daha önce iPhone 11 ile sürekli kıyaslanan modelin kamerası sabitleme konusunda çok eleştirilmişti. S10 Lite modele daha önce başka bir telefonda kullanılmamış yeni bir teknoloji entegre edildi. Süper Sabit denilen bu yeni özellik sayesinde titreşimler en aza inerken daha basit ve kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün olacak.

İşlemci konusunda herhangi bir bilgi verilmemesi işleri garipleştirse de uygun bir Exynos modelinin kullanıldığını düşünüyoruz. Ya da değişiklik olabileceği için bilerek açıklanmadığını söyleyebiliriz.

Fiyat

Fiyat konusunda da bilgi verilmemesi insanların merakını iyice arttırdı. Genel manada özelliklerine baktığınız zaman çok ucuz bir cihaz olmayacağı kesin ama asıl fiyatını Galaxy S10 fiyatına bakarak anlayabilirsiniz. Muhtemelen 1000₺ civarında daha ucuz olabilir.