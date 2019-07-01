iPad Fare Desteği Nasıl Aktif Edilir?

iPad’e devrim niteliğinde bir yenilik geldi. Daha önce bir çok internet sitesinde ve bizim sitemizde yayınladığımız Apple’ın Android’den kopyaladığı yeniliklerde de bahsedilen yeniliklerden birisi tabletlerine fare desteği. Bu yazıda iPad’de fare desteği nasıl aktif edilir kısaca anlatacağız.

iPad fare desteği

Daha önce olmayan bu özellik yakın zaman önce bütün kullanıcılar için yayınlanan iPad OS işletim sistemiyle tabletlere geldi. Bu işletim sistemi muhtemelen sonbaharda yeni bir tabletle birlikte tam sürüm olan yayınlanacak. Peki nasıl aktif edeceğiz.

Şimdilik beta aşamasında olduğu için belki kullanmak istemeyeceğiniz iPad OS tabletinizde kurulu olduğunu düşünerek anlatalım.

Ayarlara girin.

Erişilebilirlik kısmını açın.

Dokun seçeneğine gidin.

Assistive Touch kısmına giriniz ve aktif ediniz.

Sayfayı aşağı kaydırıp İşaret Aygıtları kısmına girin.

Bu kısımda bluetooth ya da kablolu bir fare takın.

İşlem bu kadar. Bundan sonra fareniz kullanılabilir.