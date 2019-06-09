Instagram’ın Daha Az Veri Tüketmesini Sağlayacak Yeni Özellik

Her geçen gün Instagram için yeni bir özellik karşımıza çıkıyor. Belki de en sık güncellenen ve kendini yenileyin sosyal medya uygulaması Instagram. Son özelliği ise çok fazla Wi-fi ağına bağlı kalamayan kullanıcılar için oldukça önemli düzeyde. Yeni çıkan ve kısa zaman içinde de bütün Instagram kullanıcılarına gelecek yeni özellik mobil internetinizi koruyor.

Instagram veri tasarrufu

Instagram’ın yeni özelliği ayarlar kısmına eklendi ve yakın zaman içinde de bütün kullanıcılar için sunulması bekleniyor. Artık Instagram yükleme seçenekleri içerisinde 3 adet alternatif bulunuyor.

Ayarlar kısmına mobil veri ayarları seçeneğini yeni bir medya yükleme seçeneği eklendi. Bu özellik sayesinde mobil veri kullanırken hem daha hızlı görsel yükleyebilecek hem de daha az Mobil internet kullanacak.

Kullanmak için mobil veri ayarları içindeki mobil veri tasarrufu modunu açın ve aynı yerde bulunan yüksek çözünürlüklü medya ayarlarına girin. Bu kısımda Asla seçeneğini seçtiğiniz zaman hiç bir medyanın yüksek çözünürlüklü versiyonu mobil veriyle yüklenmeyecek ayrıca videolar sessiz de olsa otomatik başlamayacaktır.