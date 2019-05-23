Android Oyunlarda Abonelik Nasıl İptal Edilir?

Bir çok oyunda aylık abonelik, premium üyelik ve benzeri abonelik sistemleri bulunuyor. Bunlara abone olursanız her ay sizden belli bir miktar para alıyor ve size ayrıcalıklar sağlıyor. Yazımızda da örnek göstereceğimiz oyunlardan birisi Pubg Mobile. Pubg Mobile ve benzeri oyunların premium üyelik paketleri var ve bunlara abone olunabiliyor. Abonelik karşılığı sizden her ay bir miktar para çekiyor.

Oyun aboneliği nasıl iptal edilir?

Android üzerinden mobil oyunlar için abonelikler nasıl iptal edilir kısaca anlatacağız. Bu yöntem ayrıca uygulama ve dergi abonelikleri içinde benzer şekilde işleyecektir. Bununla birlikte iOS’ta da aynı mantıkla iptal gerçekleştirilebilir.

Burada bilinmesi gereken ve insanları yanıltan husus, abonelik için parayı sizden oyun yayıncısı almıyor. Aracı olan uygulama mağazası alıyor. Örneğin Google Play. Ödemeleriniz Google Play’e yapılır, Google Play parayı uygulama geliştiriciye öder. Bu açıdan abonelik iptal ettirmek isteyenleri oyun ya da uygulama geliştiricisiyle iletişime geçerse herhangi bir sonuç alamayacaksınız. Aşağıdaki yolu takip edin;

Telefondan Google Play uygulamasına girin.

Sol üst kısımdaki 3 çizgiye tıklayın.

Açılan yarım sayfada aboneliklerim satırına tıklayın.

Burada abone olduğunuz bütün oyun ve uygulamaları görebilirsiniz. İptal ettirmek istediğinize girin. En altında yer alan abonelikten çık butonuna tıklayın.