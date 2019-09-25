Android Cihazınızdan Silmeniz Gereken 2 Yeni Uygulama

Güvenlik şirketlerinden yapılan açıklamaya göre daha yeni çıkmış ama hızla indirilmeye başlanan zararlı 2 yeni uygulama ortaya çıkarıldı. Uygulamalar derhal Google Play’e bildirildi ve kontrolü sonrası marketten kaldırıldı. Lakin eğer daha öncesinde bu uygulamaları yüklediyseniz telefonunuzda hala bulunuyor ve sizin kaldırmanız gerekiyor. İşte o zararlı 2 uygulama;

Zararlı kamera uygulamaları

Sun Pro Beauty Camera ve Funny Sweet Beauty Selfie Camera isimli iki farklı uygulama işe yarıyormuş gibi görünebilir ve bu uygulamaları gerçekten sevmiş olabilirsiniz ama yüklediyseniz telefonunuzda garip bir şekilde sürekli reklam görmeye de başlamışsınızdır. Ya da sizin indirmediğiniz ama telefonunuzda bulunan farklı bir uygulama farketmişsinizdir.

Bahsi geçen iki uygulama bir virüs olmasa da kar amacı güden yasal olmayan işler yapıyor. Örneğin yüklendiği telefonda sürekli kişiye reklam gösteriyor. Uygulamada olsanız da olmasanızda farklı uygulamalar üzerinde bu reklamları görebiliyorsunuz.

Bu tür zararlı uygulamalar ayrıca isteğiniz dışında reklam amaçlı farklı uygulamaları telefonunuza indiriyor. Bu şekilde para kazanan zararlı yazılım şarjınızı da hızlıca tüketiyor.

Zararlı uygulamalar listesi

Buna benzer bir çok uygulama bulunuyor. Listesi aşağıdaki gibidir. Bu uygulamaları yüklediyseniz derhal telefonunuzdan kaldırmanız tavsiye ediliyor.

Advocate Wallpaper, Age Face, Altar Message, Antivirus Security – Security Scan, Beach Camera, Board picture editing, Certain Wallpaper, Climate SMS, Collate Face Scanner, Cute Camera, Dazzle Wallpaper, Declare Message, Display Camera, Great VPN, Humour Camera, Ignite Clean, Leaf Face Scanner, Mini Camera, Print Plant scan, Rapid Face Scanner, Reward Clean, Ruddy SMS, Soby Camera ve Spark Wallpaper.