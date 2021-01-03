Birçok öğretmen, öğrenci ve aileyi ilgilendiren bu yazımızda, sizlere fikir verebilmesi açısından EBA için tablet önerisinde bulunmak istedik.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan sonra üretilerek tercihleri ve öncelikleri tamamen değiştiren tabletler, kolay taşıma ve hızlı erişim özellikleriyle hayatımızın adeta vazgeçilmez bir parçası oldu. Üstelik küçük ekranlı olmasına rağmen, nerdeyse bütün faaliyetleri gerçekleştirebiliyor.

Aşağıda yer alan liste, EBA için tablet önerisi arayan ve uygun fiyatlı bir ürünle bu uzaktan eğitim sürecine uyum sağlamak isteyen kullanıcılarımızı hedeflemektedir.

Samsung Galaxy Tab A 8 SM-T290

Listemize yüksek kapasiteli bataryası, çift hoparlörü ve hafifliğiyle öne çıkan bu model ile başlıyoruz. Android 9.0 işletim sistemi sayesinde; ders molalarınızda oyun oynayabilmeniz, dizi ve film izleyebilmeniz için de oldukça donanımlı. Kısıtlı bütçeyle uygun fiyatlı, hızlı ve geniş ekranlı bir tablete sahip olmak istiyorsanız, sizin için çok uygun bir EBA için tablet önerisi. Galaxy Tab serisi, kullanıcılar tarafından çok seviliyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatına göre gayet güzel bir ürün. İlk defa bir tablette titreşim motoru olduğunu fark ettim. Sesi, hoparlörleri, ekranı, netliği, parlaklığı 2020 yılı için gayet yeterli bir cihaz. Almak isteyenlere tavsiye ederim.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610

7.040 mAh bataryası, 4 GB belleği ve 64 GB’a kadar hafıza kartı desteği ile bu model, EBA için tablet önerisinde bulunacağımız ikinci tablet. 8 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip cihaz, canlı derslerinize görüntülü olarak katılmanız için oldukça yeterli. Ayrıca S Pen, ders notlarınızdan çizimlere kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Dilerseniz dağ grisine ek olarak, gök mavisi ve gülkurusu renk seçenekleri de mevcut. Bizce, tasarımı oldukça şık görünüyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Yorumlara bakarak aldım. Herkes online eğitimden dolayı zaten bu tableti seçmiş ve gerçekten çok beğendim. Beklediğimden çok çok daha güzel bir ürün çıktı. Yazımı kolay, dokunmatiği aşırı iyi ve görünüm zaten beni cezbetti. Teşekkürler.

Samsung Galaxy Tab A SM-T297

Tab A SM-T297 modelini, Tab A 8 SM-T290 modelinden ayıran en önemli özellikler, SIM kart takılabilmesi ve Wi-Fi bağlantısı olmadığı zamanlarda 4G mobil bağlantısı kullanılabilmesi. Ayrıca, 512 GB’a kadar microSD kartla hafıza kapasitesi arttırılabiliyor. Eğer bu özellikler dikkatinizi çektiyse, diğer modelden çok az bir fiyat farkıyla bu modele sahip olabilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün bir harika. Bu özelliklerle daha uygun fiyata tablet bulamazsınız. Çok zarif ve elde çok rahat tutuluyor. Sim kartı takınca bildiğiniz telefon gibi oluyor. Whatsapp’tan görüntülü konuşma bile yaptık. Hafızası çok güzel, kamerası da çok net. Herkese tavsiye ediyorum.

Hometech Alfa 7MRC

7 inç ekranıyla canlı derslerinize rahatlıkla katılabilirsiniz ve ders çalışırken internette araştırma yapabilirsiniz. Hem Wi-Fi hem de hücresel internet özelliği sayesinde, şebeke var olduğu sürece dilediğiniz yerden internete bağlanabilirsiniz. EBA için tablet önerisi listemizin en uygun fiyatlı tabletlerden biri.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyat performans olarak iyi bir cihaz.

Apple iPad 7. Nesil MW752TU/A

iPad, bütçe olarak üst seviyelerde bir tablet. Fakat uzun ömürlü bir tablet arıyorsanız, kesinlikle verebileceğimiz en iyi EBA için tablet önerisi. 128 GB’a kadar depolama kapasitesine sahip. Smart Keyboard ve Apple Pencil sayesinde, notlar alabilirsiniz ve çizim yapabilirsiniz. Ancak bu aksesuarları ayrı olarak satın almanız gerekiyor. Pil ömrü nerdeyse tüm gün sürüyor ve oldukça hafif.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: iPad 7 beklediğim gibi. Çok güzel bir tablet. İhtiyacınızı fazlasıyla karşılıyor. 32 GB gayet yeterli fazla para vermeye de gerek yok. Düşünenler hemen alsın derim. Kargo hızlıydı. Teşekkürler.

Lenovo Tab M10 ZA490043TR

Lenovo Tab M serisinin bu modelinde öne çıkan özellikler; 4G mobil bağlantı, 256 GB’a kadar arttırılabilir hafıza, sekiz çekirdekli işlemci, 10,1 inç ve HD IPS geniş ekran. Çift ön hoparlörü ve 1920×1080 çözünürlüğüyle, canlı dersleriniz sırasında son derece kaliteli bir izleme deneyimi sunuyor. Ayrıca özel Çocuk Modu ile, çocuklarınıza uygun içerikler sunarak güvenle kullanabilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Şimdilik tam anlatıldığı gibi duruyor. Hızı ve ekran çözünürlüğü iyi. Hızlı kargo ve hemen teslimat yapıldı. Almak isteyene tavsiye ederim.

Huawei MediaPad T5

Oldukça geniş 10,1 inç ve 1920×1200 çözünürlükte bir ekrana sahip. Hafızasını 256 GB’a kadar arttırabiliyorsunuz. Sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde bütün işlerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Performansı, fiyatına göre oldukça yüksek bir model arıyorsanız, size uygun bir EBA için tablet önerisi.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Tabletin oldukça zarif ve sağlam bir yapısı var. İnce olmasına rağmen ağırlığından ve metal yüzeyinden bunu anlayabiliyorsunuz. Herhangi bir kasma yok. 2 GB RAM beni biraz tedirgin etmişti ama gayet yeterliymiş. İşlemicisi de gayet yeterli. Ben daha çok piyano uygulamaları için aldım tableti. Bu uygulamalar bluetooth ile bağlı, video tarzı animasyonları olan dinamik uygulamalar ve en ufak bir kasma olmadan çalışıyor. Şarjı gayet iyi gidiyor ancak yavaş doluyor. Sıfırdan şarjının fullenmesi en az 2-3 saat alıyor. Tek dezavantajı bu diyebilirim. Dokunmatik ekranı da gayet iyi, hiçbir tutukluk veya kasma yok.

Casper S38 Plus

400 NIT ekran parlaklığı sayesinde renkler çok canlı ve gerçekçi. IPS teknolojisi, farklı açıdan bakan diğer izleyiciler için 178 dereceye kadar kolay bir görüş açısı sunuyor. 32 GB depolama kapasitesi, 10 adet yüksek çözünürlüklü ve uzun süreli videoyu depolamanıza yetiyor. Ayrıca dört çekirdekli işlemcisi, 7 saat kesintisiz video izlemenizi sağlıyor. Hem şık hem kullanışlı bir tablet arıyorsanız, bu EBA için tablet önerisini kesinlikle inceleyin.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Malzeme kalitesi iyi ekran dokunmatik hassasiyetini de beğendim. İyi ekran süreleri aldığım bir şarj dayanıklılığı var.

Reeder M7S

EBA için tablet önerisi listemizin en uygun fiyatlı tableti. 260 gr ağırlığında oldukça hafif bu tablet, günlük hayatınızda rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz bir model. Android 6.0 işletim sistemi, 1024×600 ekran çözünürlüğü ve 32 GB’a kadar arttırılabilir hafızasıyla canlı derslerinizde yeterli olacaktır.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Piyasaya göre gerçekten iyi baya araştırıp aldım ve yanılmadım yine marka adında tereddüt ettim. Fakat sonradan elinize ulaşınca anlıyorsunuz hem iyi fiyat hem kaliteli ürün eba için aldık harika.

Lenovo Tab M7 TB-7305F

7 inç ve 128 GB’a kadar arttırılabilen hafızası ile günlük işlerinizi yerine getirmeniz mümkün. Üstün video akışı deneyimiyle, canlı derslerinizi izlerken zorluk yaşamayacaksınız. Şık metal tasarımı ve yuvarlatılmış kenarları oldukça ergonomik. Kutu içerisinde kılıf ve koruyucu ekran filmiyle birlikte geliyor. Ayrıca, gözlerinize zarar veren arka mavi ışığı kesebiliyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün piyasaya göre uygun fiyatta. Fiyat performans ürünü denilebilir. Kamerası tatmin edici. Ağır oyunları kaldırmaz ama ofis Youtube Google işlemleri gayet hızlı yapacaktır. Hafızası 16 GB ama ek hafıza kartı desteği sayesinde sorun yaşamazsınız. Gayet modern bir tablet rahatlıkla alabilirsiniz.

EBA için tablet önerisi listemize son verirken, incelemeniz için laptop listemizi de bırakıyoruz.

Listemiz: Uzaktan Eğitim ve EBA için Laptop Önerisi: En Ucuzdan 6000 TL’ye Kadar