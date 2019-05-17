İçiniz Rahat Bir Şekilde Telefon Alabileceğiniz Şirketler

Son zamlarla birlikte telefon fiyatları istenmeyen bir duruma geldi. Artık daha ince eleyip sık dokumamız gerekiyor çünkü çok fazla para ödüyoruz. Ya bozulursa, ya kronik bir hatası varsa, garanti neleri kapsıyor, hangi şirketin satış sonrası desteği çok iyi. Gelin bu konulara bir değinelim sizlere telefon satın alabileceğiniz en iyi markaları yazalım.

Apple

Apple satış sonrası desteği çok iyi olan bir şirket. Telefonunuzda kronik fabrikasyon hatası varsa sizi çok fazla uğraştırmadan değişim yapacaklardır. Tek sıkıntı ise inanılmaz pahalı olması. Apple dünyanın en pahalı telefon üreticisi olarak listenin başında yer alıyor. Elbette ülkemiz için konuşuyoruz.

Yazılımsal olarak genel manada sıkıntısız olan şirket garanti konusunda da oldukça iyi.

LG

Kendi kendini bitiren telefon üreticisi, oysa satış sonrası desteği en iyi markalardan biriydi. Telefonlarda yaşanan kronik sıkıntılar nedeniyle insanların gözünden düştü. 2 sene içinde 1 telefona 2 yeni telefon bile alabilirsiniz. Hem de son gelen bir üst sürüm olmak kaydıyla. Bu telefon kalitesi açısından kötü ama satış sonrası destek bakımından iyi bir durum.

Sony

Sony ülkemizde Sony Avrupa olarak hizmet veren başka bir şirket, telefonları çok fazla sıkıntılı olmadığından satış sonrası desteğe fazla ihtiyaç duymazsınız. Duyduğunuz zaman ise hızlı bir şekilde tamirini yapabilen bir şirket. Telefon konusunda başarısız olsa da satış sonrası desteği sağlam temeller üzerinde.

Samsung

Samsung’un ülkemizde Samsung Türkiye markasıyla hizmet verdiğini biliyoruz. Garanti kapsamında da bu şekilde destek oluyorlar. Dünyanın en çok telefon satan şirketi elbette en çok sorunla karşılaşılan şirket olarak karşımıza çıkıyor. Böyle olsa da garanti konusunda sıkıntı yaşamayacağınızı kabul ediyoruz.

Liste bunun gibi uzayıp gitmiyor maalesef. Çünkü telefon yapmak bir iş, onu pazarlamak başka bir iş en önemlisi satış sonrası destek çok başka bir iş. Satış sonrası en iyi desteği alabileceğiniz markaları listeledim. Xiaomi, Meizu, Huawei gibi çinli markaların satış sonrası desteği maalesef ülkemizde yok denilebilir. Ya da kısıtlı hizmet alırsınız.

Bu yazıda bahsettiğim konu, markanın kendi Türkiye garantisiyle alınan cihazlarda geçerlidir. Örneğin Samsung Türkiye, Apple Türkiye gibi… Sony Euroasia gibi… Eğer ithalatçı garantili alırsanız satış sonrası destekte sıkıntı yaşayabilirsiniz.