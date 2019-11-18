Google’ın Arama Sonuçlarına Müdahale Etmesi

Son zamanlarda webmasterların en önemli şikayetlerinden birisi arama sonuçlarında gerilemek olarak dikkat çekiyor. WSJ’de yayınlanan haberler ise bunun neden olabileceğini ortaya koyuyor. Google şirketinin arama motoru sonuçlarını manüpüle ettiği iddialar arasında. Bakın sistem nasıl işliyor.

Google arama sonuçlarını manipüle ediyor

Amerika’da denetlenen bir çok firma arasına Google’da girdi. Rekabet açısından hile yaptığı iddia edildi. Google’a büyük bir ceza kesilmesi söz konusu. Google iddiaları kabul etmedi. Arama sonuçlarıyla ilgili algoritmada insan etkeni olmadığını iddia eden şirket iddialara göre bakın arama sonuçlarını nasıl manipüle ediyor.

İddiaya göre Google büyük şirketleri ön plana çıkarırken küçük olanları umursamıyor. Kendisine daha çok katkı sağlayan şirketler (örneğin Amazon) daha çok ön plana çıkıyor. Bildiğiniz gibi Google’ın arama tamamlama ve öneri kısmı bulunuyor. Bir arama yaptığınız zaman aramanız otomatik tamamlanıyor. Bu kısımda Google büyük iştirakleri ön plana çıkaracak bir algoritma kullanıyor. Buna temizlenmiş sonuçlar diyorlar. Yani Google aramanızı tamamlarken büyük şirketlerin ve iş ortaklarının sonuçlarını gösterecek aramalar haricinde olan sonuçları sonuçlar listesinden çıkarıyor.

İddialar bununla da sınırlı değil. Belirli aramalar için belirli kelimelerde büyük şirketlerin bizzat el ile ilk sayfalara ve üst sıralara eklendiği konuşuluyor. Bunun bizzat insan eliyle yapıldığı iddia ediliyor. Ayrıca iddialar arasında şirket yöneticilerinin fikir ayrılıkları da var ve kendi fikirlerini uygulamak için algoritma haricinde müdahaleler yapılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken sonuçları bütün webmasterlar merak ediyor. Zira bu haber, ne kadar uğraşırsanız, düzgün içerik üretirseniz üretin arka plandan kurtulamayacağınız anlamına geliyor. Rakibin e-Bay ya da Amazon olmayabilir ama böyle birşey yapılabiliyorsa sizin kategorinizde de yapılabilir. Ayrıca daha önce bazı Google çalışanlarının rüşvet karşılığı bazı webmasterlara yardım ettiği de haber konusu olmuştu.