iPhone X’de Uygulamaları Zorla Kapatmak

iPhone X ile bilikte bir ilk yaşandı ve ana ekran butonu kaldırıldı. Bu durum bazı özelliklerin zorunlu olarak değişmesine neden oldu. Ana ekran butonuyla ilgili her işlem iPhone X ‘de farklı bir yöntemle yapılabiliyor. Bu yöntemlerden birisi de arka planda çalışan uygulamaları zorla kapatmak. Daha önce ana ekran butonuna iki kez tıklamak suretiyle açılan pencereden yukar sürüklemek suretiyle zorla kapattığımız uygulamalar iPhone X’de nasıl kapatılıyor?

Bir uygulama açıkken ekranın en altından yukarı doğru parmağınızı kaydırın. Parmağınızı hemen çekmeyin. Bekleyin. Bu arka planda çalışan uygulamaların hepsini gösteren ekranı karşınıza getirecek. Burada ister kapatmak istediğiniz uygulamayı yukarı sürükleyin isterseniz sol üst köşesinde yer alan kırmızı butona tıklayın. Bu şekilde istediğiniz uygulamayı zorla kapatabilirsiniz.

iPhone X ana ekran butonunun olmaması nedeniyle biraz daha modernleşmiş görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?