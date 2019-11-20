Google Fotoğraflardan Silin Öğeleri Geri Alma

Google Fotoğraflarda çok işe yarar özelliklerden bahsetmeye devam ediyoruz. Bu yazıda Google Fotoğraflar üzerinden sildiğiniz öğelerinizi üzerinden 60 gün geçmemek şartıyla nasıl geri getirirsiniz konusundan bahsedeceğiz. Belirli şartlarda sınırsız depolama alanı sunduğu için fotoğraf ya da video silmek çokta yapacağınız bir şey değil ama yine de düzenli bir Fotoğraflar uygulaması istiyorsanız otomatik ve alakasız yedeklenenleri silmek isteyebilirsiniz. Yanlışlıkla bir öğe mi sildiniz? O halde aşağıdaki adımları uygulayın.

Google Fotoğraflar çöp kutusu

Google Fotoğraflardan sildiğiniz herşey ilk önce çöp kutusuna gider. Herhangi bir yer kaplamadan tam 2 ay boyunca orada bekler. Eğer bu süre zarfından geri almadıysanız oradan da tamamen silinir. Bu silinme kalıcı olur. Bu açıdan dikkat edin.

Bir fotoğrafı silmek istediğinizde “çöp kutusuna taşı” şeklinde bir işlem yaparsınız. Silme işleminden sonra “çöp kutusuna taşındı geri al” şeklinde bir uyarı görebilirsiniz. Hatanızı buradan geri döndürebilirsiniz. Burayı da mı atladınız o halde sol kısımda 3 çizgi ve aşağıdan çöp kutusunu seçin. Sildiğiniz fotoğrafı bulun ve seçin Sağ üst kısımdan geri yükle bağlantısına tıklayın.

İşlem bu kadar. Detaylı bilgi için galerimizi kontrol edin.