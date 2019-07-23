WordPress’te Toplu Şekilde Yazı Silmek

WordPress, dünyanın en iyi blog scripti bazen can sıkıcı olabiliyor. Örneğin yeni bir siteye yeni bir tema uygulayacaksınız. Nasıl göründüğünü test etmek için içerik girmeniz lazım. Bunun için herkes import seçeneğiyle temanın demosunu kullanıyor. Bu sitede bir sürü gereksiz yazıyı yayınlamak anlamına geliyor. Bir an önce işlerini halletmeli ve o yazıları silmelisiniz. 200 yazıyı kaç dakikada silebilirsiniz? Oldukça meşakatli bir iş.

WordPress hızlı yazı silme

Bazen kendi siteniz için gereksiz yazıları silmek isteyebilirsiniz. 2000 -3000 yazılı bloglarda oteritenizi olumsuz etkileyecek yazılar toptan silmek ister misiniz? Bunu seçerek yapsanız bile tek seferde 20 yazı seçebiliyor ve toplu şekilde silmek için bayağı uğraşıyorsunuz. Bunun kolay yöntemini paylaşıyoruz.

https://wordpress.org/plugins/wp-bulk-delete/ burada ya da admin panelinizin eklentiler kısmından WP Bult Delete eklentisini indirin.

7 farklı şekilde silme işlemi yapabilirsiniz.

Bu eklentide silmek istediğiniz yazıları toplu belirlemek için belirli kategoriler eklenmiş.

Örneğin, By Taxonomy kısmından ne silmek istediğinizi seçin, sadece yazılar da değil, etikete mi kategoriye mi göre seçeceğinizi belirleyin. Kategoriyi seçelim. Hangi kategorideki yazıları silmek istediğinizi seçin.

Yazının durumunu seçin, yayınlanmış mı, yoksa zamanlanmış mı ve diğer seçeneklerden biriyle ilerleyin. Adım adım doğru yazıyı seçmek için daha da özele iniyor.

Belirli yazıları silmek için tarih aralığı belirlemenize imkan veriyor. Örneğin 2017’deki bütün yazılarınızı silmek isteyebilirsiniz.

Yazıyı nasıl sileceğinizi belirtin. Kalıcı olarak mı yoksa çöp kutusuna mı gitsin.?