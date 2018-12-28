Fortnite Gerçek Parayla Eşya Satmak

Fortnite, dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunlardan birisi, oyunda harika bir özellik bulunuyor ama bir çok oyuncu bunu bilmiyor. Aslında oyun içinde doğrudan olmayan bu özellik başka bir site üzerinden kullanılabiliyor. Fortnite, bazı eşyalarınızı gerçek parayla satma imkanı sunuyor.

PlayerAuction platformu üzerinden eşyalarınızı yayınlayarak ,gerçek para karşılığı atmanız mümkün. Sitede 500’den fazla eşya satın alınmayı bekliyor. Elbette fiyatları ve piyasayı oyuncular belirliyor.

Sitenin para birimi dolar, ülkemizden satış yaptığınızda oldukça yüksek gelirler elde edebileceğinizi hatırlatalım. Bunun yanında platformda diğer oyunlar içinde eşya, oyun süresi ve oyun lisans anahtarı satışları yapılıyor.

Fortnite kullanmadığınız değerli eşyalarınızı atmanız mümkün, ya da eşya kasıp gelir elde etmek için bile oyunu oynayabilirsiniz.

Siteye ücretsiz üye oluyorsunuz. Komisyon oranlarının düşük olduğu ve aksilik çıkmadı halinde iade politikası olduğu da açıklanmış.

Ayrıca bir çok oyun ve Fortnite için hesap satışı da mümkün.