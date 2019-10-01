Whatsapp’ın Gizlilikle İlgili Herşeyi

Whatsapp’ın gizlilik konusunda bize ne sunduğu, onu kullanırken birden neleri istediği gibi bir çok konuya değindiğimiz yazımıza şimdi başlıyoruz.

Whatsapp bizden hangi bilgileri alıyor?

İsim

Telefon no

e-Posta adresi

Telefonunuzdaki kişi bilgileri

Telefon markası

Telefon sinyalleri

Pil seviyesi

İşletim sistemi

Hangi operatörü kullanıyorsun

IP adresi

Whatsapp hangi bilgileri depoluyor?

Ne zaman giriş yaptın

Ne sıklıkla mesajlaşıyorsun

Whatsapp nasıl para kazanıyor?

Aslında bu soru gizlilikle ilgili çünkü kişisel verilerin pazarlanması çok büyük bir gelir kaynağı. Whatsapp, kişisel verilerin Whatsapp’ı daha iyi hale getirmek için kullanıldığını açıklıyor. Kişisel bilgileriniz satılıyor denmese de muhtemelen bilgileriniz satılıyor.

Mesajların depolanması durumu

Mesajlarınız Whatsapp tarafından depolanıyor mu? Bildiğiniz gibi biriyle mesajlaşırken ekranın en başında mesajların şifrelendiği söyleniyor. Bu doğru. Mesajınız karşı taraftan giderken Whatsapp’ın sunucularından şifreli olarak geçiyor ve sunucudan derhal siliniyor. İletilmeyen mesajlar en fazla 1 ay Whatsapp sunucularında kalırken daha sonra siliniyor.

Mesajlarınızı depolamak isterseni Google Play ya da iCloud kullanabiliyorsunuz. O da size kalmış.

Konum paylaşma

Eğer isterseniz konumunuzu başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz ve bununla birlikte Whatsapp’ta konumunuza erişebilir oluyor ayrıca bu bilgiler de depolanıyor olabilir. Ayarlar / Hesap / Gizlilik / Mevcut Konum konum paylaşımıyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Gizlilik ayarları

Son görülme, profil fotoğrafı, hakkında ve durum kiminle paylaşılacak belirleyebilirsiniz. Örneğin profil fotoğrafını herkesten de gizleyebilir sadece arkadaşlarınızın görmesini sağlayabilirsiniz. Tercih sizin. Gizlilik konusunda da en çok kullanılan kısım burasıdır.