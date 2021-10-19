Dijital çağda, her zamankinden daha fazla para kazanma fırsatı var. Uzun saatler çalışmadan veya evden çıkmadan da para kazanabilirsiniz. Hem de çevrimiçi olarak…

Ayrıca, çevrimiçi çalışma, aşırı esneklik, pasif gelir, finansal özgürlük ve hatta geleneksel 9- 5 işin sahip olmadığı avantajlara sahip olmanızı sağlar.

Niyetiniz ne olursa olsun, interneti para kazanma aracı olarak kullanmak çabanıza değecektir.

İnternetten Para Kazanmak Gerçekten Mümkün Mü?

Evet. İnternetten para kazanmak gerçekten mümkün. Dünyada milyonlarca kişi internetten para kazanıyor. Hatta siz bu yazıyı okurken birileri internet üzerinden para harcayıp, vakit geçirip internet girişimcilerine para kazandırıyor. Üstelik bu para kazanma yöntemleri sır değil. Yazının tamamını dikkatle okuduktan sonra bize hak vereceksiniz. Zira, bugüne kadar internet üzerinden para kazanmak için başarısız girişimleriniz oldu ise yaptığınız hataların farkına varacaksınız.

Peki internet üzerinden satış yapanlar bunu nasıl yapıyor?

Niş bir blog ve affiliate marketing

Bir blog başlatmak, çevrimiçi para kazanmanın en kolay giriş noktalarından biridir. Fakat blogunuzun belirli bir konuya odaklı olması ve belirli bir hedef kitleye hitap etmesi gerekir. Bu hedef kitle belirlendikten sonra, affiliate marketing çok daha etkili hale gelecektir.

Affiliate marketing, iş ortaklığı yaptığınız bir perakendeciye trafik veya satış oluşturmak için komisyon karşılığında yapılan bir pazarlama şeklidir. Genellikle blog sayfanıza, hedef kitlenizi sitenizin dışındaki bazı ürünlere yönlendiren bağlantılar göndererek gerçekleştirilir.

Google Adsense

Site işini hallettiğimize göre gelelim “hangi konuda site açmalıyım?” sorusuna. İşte kilit nokta da budur. Çünkü, bütün Google ile para kazanmak isteyen herkes aynı yanlışı yapar. Belki de bu yanlışı siz de yaptınız? Herhangi bir kelime rekabet ölçümü aracı ile “adsense para kazandıran kelimeler” araştırması yapıp; hiçbir ilginiz ve bilginiz olmayan sağlık, ekonomi, moda gibi konularda bir web sitesi oluşturdunuz. Haliyle de uzun süreli özgün içerik giremeyeceğiniz ve rewrite (yani okunanın özetini çıkarma) yapmaktan öteye gidemeyeceğiniz için internet çöplüğüne yeni bir site daha eklediniz.

Üzülerek belirtmeliyiz ki; her arama sonucunda en alakalı siteleri göstermek için en küçük departmanında bile onlarca mühendis çalıştıran Google; sizin yeni bir bilgi vermeyen, internetteki diğer yazıların özeti olmaktan bir adım ileriye gitmeyen, fakat özgün olan yazılarınızı önemsemiyor. Çünkü, Google diyor ki; “eğer senin yazdığın yazıdaki bilgiler internette daha evvel yayınlanmış ise; neden bunu arama sonuçlarında göstereyim? Neden ziyaretçilere sürekli birbirinin aynısı olan yazıları okumasını tavsiye edeyim?”

Anlayacağınız üzere okul sıralarındaki okunanın özetini çıkarma işi son güncellemelerden sonra işe yaramıyor. Bundan sonra da yaramayacak. Peki sürekli değişik bir bilgi verebileceğiniz konuyu nereden bulacaksınız? Aslında bu sorunun cevabı çok basit: İlgi alanlarınızdan.

Yani hayatınızda hiç ekonomi dergisi okumadıysanız bir ekonomi blogu, biyolojiyi ve anatomiyi sevmiyorsanız bir sağlık sitesi, hangi renk ayakkabı ile hangi çeşit eteğin kombin yapılması gerektiği konusunda bilginiz yoksa bir moda sitesi için uzun süreli içerik girmeniz imkansızdır!

İşte bu sebeple sadece ve sadece ilgi alanlarınıza yönelik siteler oluşturmalısınız. Örneğin balık tutmak hobilerinizin arasında ise; bir amatör balıkçı sitesi açmanız uzun vadede size para kazandıracaktır. Çünkü, bu iş hobiniz olduğundan dolayı sürekli yeni bilgiler, teknikler geliştirip bunu yazıya dökebileceksiniz.

Ayrıca Google uzun yıllardır sitenizi ziyaret eden kişilere onların ilgi alanlarına göre reklamlar göstermektedir. Yani sitenizdeki ziyaretçi gün boyu forex sitelerinde geziyor ise, sizin balıkçılık konulu blogunuzda forex reklamları görecektir. Kazancınız da forex reklamı tıklaması ile eş değer olacaktır.

İçerik konusunda anlaştığımızı düşünerek sosyal medyayı siteniz için nasıl kullanacağınız konusunda birkaç ipucu vermek istiyoruz. Google Adsense programından para kazanma amacı güden bir site sahibinin sosyal medya desteği olmadan bu amaca ulaşmasının yolu maalesef ki yoktur. İnternet kullanıcılarının çok büyük bir kısmı instagram ve Twitter kullanmaktadır. Facebook ise eski cazibesini yitirmiş olsa bile yine de faydalanılması gereken bir enstrümandır. Ne sitesi açarsanız açın mutlaka sosyal medya hesapları olmalı ve sosyal medyadaki paylaşımlarınızı gören takipçilerinizi kıvrak zekanızı kullanarak meraklandırıp sitenize çekmelisiniz. Örneğin bir instagram paylaşımında tuttuğunuz balığın fotoğrafını koyup, güzel bir fotoğraf altı yazı ile sitenize ziyaretçi çekmelisiniz.

Bu temel bilgiler ışığında kendinizde çeşitli metotlar geliştirerek Google Adsense ile para kazanabilirsiniz. Google Adsense’ye kayıt olmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Kaynak: https://www.niobehosting.com/blog/internetten-para-kazanma/

Çevrimiçi ürün satma

İnsanların istediği bir ürüne sahip olduğunuzu veya üretebileceğinizi düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse, bir e-ticaret sitesi kurmak en iyi seçeneğiniz olabilir. Böylece hiçbir aracı olmadan doğrudan tüketicilere ürün satma şansına sahip olabilirsiniz. Elbette bu, sorumlulukların ağır bir kısmını üstlenmeniz gerektiği anlamına gelir. Buna aşağıdakiler dahildir:

Ürünlerinizi barındırabileceğiniz bir web sitesi

Ödemeleri kabul etmek için bir satıcı hesabı (Stripe veya Paypal gibi bir şey)

Lojistik stratejisi (siparişleri kabul etmenin ve ürünleri tüketicilere ulaştırmanın bir yolu anlamına gelir)

Tüm ürünlerinizi barındırabileceğiniz bir depo

İnsanların ne sattığınızın farkında olmasını sağlayan bir pazarlama stratejisi

Kendi ürünleriniz yoksa dropshipping aracılığıyla size ait olmayan ürünleri satmayı da düşünebilirsiniz. Dropshipping, herhangi bir ürüne sahip olmanızı veya elinizde bulundurmanızı gerektirmez.

Peki nasıl çalışır?

Web sitenizde satılık ürünler sunarsınız. Bu siparişleri, ürünü üçüncü bir taraftan satın alıp doğrudan müşteriye göndererek yerine getirirsiniz. Fakat bu yöntemde emtia (yüksek talep gören temel ürünler), niş ürünler veya her ikisinin bir kombinasyonunu satmak isteyip istemediğinize karar vermeniz gerektirir. Daha sonra, ister kendi ürünlerinizi satıyor olun, ister çevrimiçi satış yapmak için ürünleri küratörlüğünü yapıyor olun, hangi platformda satış yapacağınıza karar vermeniz gerekir.

Bazı popüler platform seçenekleri aşağıdakileri içerir:

Shopify

Amazon (FBA)

Dropshipping’in en büyük avantajı, ürünleri önceden satın almanıza gerek olmamasıdır. Müşteri tarafından ödeme alana kadar herhangi bir ürün satın almanıza gerek yoktur. Bu, kendi ürünlerinizi satmaktan daha düşük bir risktir, ancak tüketiciler için yeterince cazip olacak doğru ürün karışımını oluşturmak için daha fazla çalışma gerektirir.

Freelance iş

Birden fazla proje üzerinde çalışmaktan hoşlanıyorsanız, freelance çalışma harika bir seçenektir. Yazma, fotoğrafçılık, grafik tasarım, yazılım gibi herhangi bir beceriyi ile hemen freelance çalışabilirsiniz. Böylece hiçbir zaman çok uzun bir süre tek bir projeye bağlı kalmanız gerekmez. Freelance çalışma, internetten para kazanmanın kanıtlanmış bir yoludur. Amacınız freelance çalışan olmaksa, normal kanalların dışında nerede çalışma fırsatlarının olduğunu bilmeniz gerekir.

Freelance çalışanların iş bulması için bazı popüler platformlar aşağıdaki şekildedir:

Upwork

99 Designs

Fiver

Task rabbit

Skyword

com

Her belirli endüstrinin kendi freelance platformları vardır, ancak bu siteler başlamak için oldukça popülerdir.

Çevrimiçi stok fotoğraf satmak

İşletmeler ve fenomenler her zamankinden daha fazla içerik arıyor ve çoğu içerik parçasının buna eşlik etmesi için fotoğraflara ihtiyaçları var.

Fakat bu fotoğrafları çekerken neye odaklanmanız gerekir:

Nişinizi bulma: Bir fotoğrafçı olarak tutarlı bir stil oluşturmanız gerekir. Bu, hedef kitlenizin fotoğraflarınızdan bekleyeceği şeydir. Moda fotoğrafçılığına, seyahate, portrelere, doğaya mı odaklanıyorsunuz; ne seçerseniz seçin, ona sadık kalın.

Hedef kitle oluşturmak: Maruz kalma erken aşamada önemlidir, bu nedenle Instagram gibi platformlar en iyi arkadaşınız olmalıdır. Fakat bu platformlarda da ne kadar gönderi paylaştığınız konusunda tutarlı olmanız ve doğru kitleye ulaştığınızdan emin olmak için biraz hashtag araştırması yapmanız gerekir. Instagram hesabınızı bir işletme hesabıyla değiştirirseniz, insanların doğrudan akışınızdan fotoğraf satın almasını sağlayabilirsiniz.

Para kazanma, bu iki bölümü oluşturulduktan sonra gelir. Fotoğraf satmak zor olabilir, ancak doğru platforma geçmek çok önemlidir.