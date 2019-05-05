Facebook Portal Nedir?

Facebook’un aslında geçen sene piyasaya sürmeyi planladığı ürünü, kişisel bilgi sızıntısı sorunundan ötürü ertelenmişti. Facebook Portal, Facebook üzerinden görüntülü görüşmeler yapmanızı sağlayan ve bu amaçla üretilen bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Facebook’tan yapılan açıklamaya göre ürün beklenenden daha fazla ilgi gördü.

Facebook Portal, yetenekli bir cihaz

Akıllı cihaz olarak geçen ekranlı ve kameralı bu ürün temelde Facebook üzerinden videolu görüşmeler yapmanız için piyasaya çıkıyor. Ama sadece bu kadar da değil. Diğer Facebook uygulamalarını kullanmanız bununla birlikte ayrıca yerleşik tarayıcı sayesinde internette de gezmeniz mümkün. Küçük bir bilgisayar ya da bir tablet gibi ama amacı farklı ve sadece Facebook’a odaklanan bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli ekran özellikleri

10 inçlik ekran fhd çözünürlükle yüksek kaliteli görüntülü görüşmeler yapmanız imkan tanıyor. Bununla birlikte bu görüşmelerin tamamen gizli olduğu ve uçtan uca şifrelendiği söyleniyor.

Cihazın Avrupa ve Kanada’da ilk olarak piyasaya çıkacağı daha sonra zaman içinde diğer ülkelerde satışa sunulacağı söyleniyor. Takipteyiz.