Xiaomi Cihazlarda Yerleşik Uygulamalardaki Reklamları Kaldırmak

Xioami cihazlarda bazı telefon üreticilerinin modellerinde yerleşik uygulamalar yani dosya yöneticisi, güvenlik,müzik çalar vb uygulamalarda reklamlar görülebiliyor. Sanki ücretsiz bir uygulama indirmişsiniz de reklam görüyormuşsunuz izlenimi yaratan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İşin kötü tarafı, bazı uygulamalarda parasını verip reklamları kaldırabilirsiniz ama bu tür üreticiler bu imkanı da size sunamıyor. Çünkü hem telefonu alıyoruz hem de düzgün kullanmak için para mı ödeyeceğiz şeklinde yorumlara sebep olabilir. Biz bu yazıda Xiaomi cihazlarda bu reklamları kaldırmayı göstereceğiz.

Reklam görülebilen uygulamalar;

Temalar

Güvenlik

Dosya Yöneticisi

Mi Müzik

Mi Video

Temizleyici

Sizde daha fazla yerleşik Xiaomi uygulaması varsa onlarda da reklam göreceksiniz. Bunu kapatmak için her bir uygulamada ayrı ayrı;

Ayarlar kısmına gidin.

Öneriler satırında tavsiyeleri alın.

Bu kısmı kapatın.

Bu veya benzeri kısımlarda her uygulama için ayrı ayrı işlem yapın tavsiyeleri kapatın. Reklamlar %90 azalacaktır. Lakin bazen giriş esnasında reklam görülebilir. Bunu kapatmanın yöntemi şimdilik yok. Sadece uygulama içinde görülen reklamlar kapatılabiliyor.