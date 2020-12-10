Öznel deneyimleri ve düşünceleri paylaşmak amacıyla oluşturulan ve odağında blog yazarının hayatı olan bloglar kişisel blog olarak adlandırılır. Kişisel bloglarda yazar; tutkusunu, yeteneklerini tanıtmayı, ilham verici ya da komik olmayı amaçlayabilir. Ürün veya hizmetlerin pazarlanması için de kişisel bloglar kullanılabilir.

Ancak kişisel finans ve kişisel gelişim odaklı blogları bu tanıma dahil etmek doğru olmaz. Çünkü bu blogların çoğu tavsiye vermek, bir sorunu çözmek veya bir şey öğretmek için yazılmıştır. Yani odak, yazar değil okuyucudur.

Kişisel Bir Blog Açmak İçin 9 Neden

Kişisel bloglar işe başvuruları veya kişisel bir marka oluşturmaya çalışanlar için bir tür pazarlama aracı olarak kullanılabilir; kendinizi, becerilerinizi, kitaplarınızı vs tanıtmanın bir yolu olabilir. Kişisel bir blog, sizinle aynı süreçleri yaşayanlarla ya da hedef kitlenizle bağlantı kurmanızı kolaylaştırır. Çünkü kişisel bloglar yazarın kim olduğunu ve yaşam tarzını ortaya koyarak benzer seçimler yapan, benzer deneyimlere maruz kalan okuyucularla buluşmasına olanak tanır. Buna verilebilecek en güzel örnek anne veya baba bloglarıdır. Bloğunuzda sattığınız ürünlerinizi almak isteyenlerin olması okurlarınızın güvenini kazandığınız anlamına gelir. Kişisel bir blog, ürününüzü insancıllaştırır. Bu da ürününüzü kurumsal ve soğuk çoğu markadan ayrıştırır. Kişisel bloglar, sosyal medya platformlarınız arasında bağlantı kurmanızı sağlar. Okuyucuların web’in her yerinden sizinle bağlantı kurmasına ve içeriğinizi tüm bu platformlarda arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanır. Kişisel bloglar giderek daha iyi yazmanıza, kendinize daha çok güvenmenize sebep olur. Hayatınız ve onu şekillendiren düşünceler hakkında yazmaya başladığınızda, kim olduğunuz, kime dönüştüğünüzün, hayatınızın en anlamlı olaylarının veya anılarınızın kaydını tutmuş olursunuz. Para kazanmak için açmasanız bile bloğunuz ilerde satış ortaklığı anlaşmaları ve reklam yerleştirme gibi yollarla gelir sağlayabilir. Blog yazmak; zaman, özveri ve disiplin gerektirdiğinden planlı olmak ve zaman yönetimi gibi iyi alışkanlıkların ortaya çıkması için de bir fırsattır. Kişisel bloglar yaşadığınız sevinçleri paylaşmanız ve keşfettiğiniz güzel şeyleri önermeniz için samimi bir ortam sağlar ve sizi dinlemekten zevk alan bir dünya bulmanın heyecanını yaşatır.

Kişisel Bloglar Nasıl Başarılı Olur?

Kişisel bir bloğun uzun ömürlü olabilmesi yarattığı samimi ortamdan kaynaklanır. İnsanları çeken de budur. Yıllar önce açılan bazı kişisel blogların bugün nişlerinde lider konumlarda yer almaları tesadüf değildir. Bu blogların yazarları yılllar boyunca özgün kalmayı ve tutarlı olmayı sürdürerek sadık bir takipçi kitlesi oluşturmayı başarmışlardır.

Bilginizi, deneyimlerinizi ve fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmanız ne yazık ki kişisel bir bloğu parlatmaya yetmez. Keşfedilmek için Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook, LinkedIn gibi platformlardaki hesaplarınızdan yararlanmak, SEO çalışmalarına yönelmek zorundasınız.

Ayrıca başarılı kişisel bloglar, dijital trendler arasında kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik yeniliklerin takipçileridir. Çünkü kullanıcı deneyiminin ağırlıklı Google algoritmalarından biri olduğu bilinmektedir.

Kaliteli içerik ve görseller; hızlı yükleme süresi ile desteklenmelidir. Dahası okuyucuların bloğunuzda kolaylıkla gezinebilmesi için tasarımın detaylarına dikkat edilmelidir.

Bunların dışında bir kişisel bloğun hedef kitlesini büyütmesi; vlog veya podcast gibi farklı içeriklerle desteklenmesine de bağlıdır.

Para kazanmak isteyen kişisel blog yazarlarının ise dijital pazarlama stratejilerini araştırmaları ve analiz yazılımları kullanmaları önerilir. Bir yeteneğinizi veya uzmanlık alanınızı kullanarak yukarıdaki kriterleri taşıyan kişisel bir blog oluşturursanız, sadık bir kitle kazanma şansınız daha yüksek olacaktır.

Kişisel Blog Tüyoları

Okuyucularınızın sizi tanımasına izin vermek, okuyucu sadakati yaratmanın en iyi yoludur. Yazılarınıza kişilik eklemeyi unutmayın; mesleki deneyimlerinizle, ilginç hikayelerinizle yazılarınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Kariyerinizde etkili olmasını istediğiniz bir blog oluşturuyorsanız mesleki hedeflerinize uyacak şekilde sesinizi yükseltin.

Okuyucuların başlıkla ilgilenmelerini sağlayabilirseniz gönderinizi okuma olasılıklarını artırmış olursunuz. Kısa, basit başlıklar genellikle en etkilileridir, ancak okuyucunun konu hakkında bir şeyler bilmesini sağlamak için yeterli bilgi sağlamanız önemlidir. Şok edici veya tartışmalı bir başlıkla dikkat çekmek de etkili olabilir.

Bloğunuzun adına karar verirken domain seçiminde dikkat etmeniz gereken noktalara hakim olmanız önemli. Bloğunuzun adının sosyal medya platformlarındaki hesaplarınızdaki kullanıcı adınızla aynı olmasına da özen göstermelisiniz. Bunun için sosyal medya uygunluğunu kontrol eden domain sorgulama araçları ile farklı kombinasyonlar bulmaya çalışmanız önerilir. Ayrıca bloğunuza, okuyucuların sosyal medya profillerinize hızlı erişimini sağlayan standart simgeler eklemeyi de unutmamalısınız.

Bloğunuzun tekdüzeliğe düşmesine izin vermeyin, içeriğinizi güncel tutun. yeni şeyler deneyerek ve risk alarak bloğunuzun gelişmesine izin verin.

Başlangıçta, okuyucu sayınız düşük olduğu için cesaretiniz kırılabilir. Düzenli olarak kaliteli gönderiler oluşturmaya devam etmelisiniz. Bir gönderi hazırlamak için orijinal bir fikrinizin olmadığı günlerde, başka bir blogda veya web sitesinde ilginizi çeken bir şeyden bahsederek bağlantı verebilirsiniz.

Sonuç

“Kişisel blog nedir?” sorusunu kısaca “yazarın yaşam tarzının, deneyim, düşünce ve seçimlerinin bloğu okuyan herkese açık olduğu samimi ortamlar” şeklinde tanımlayabiliriz. Kişisel blogların sağlam bir takipçi kitlesi kazandırmasının ardında da benzer düşünen ya da benzer süreçler yaşamakta olan okuyucuları çekme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz.





