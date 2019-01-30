iOS 12.2 İle Hayatımıza Girecek Yenilikler ve Bilinenler

iOS ‘un son güncellemesi bazı konularda hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan bağlantı sorunlarının hala giderilmemesi kullanıcıları oldukça üzdü. Peki iOS 12.2 sürümüyle hayatımızda ve iOS cihazımızda ne gibi yenilikler olacak. Kullanıcı deneyimini iyileştirme adına büyük değişiklikler var.

İlk olarak yeni iPad ve iPod modellerinin bu sürümün kaynak kodlarında keşfedildiğini ekleyelim. Şöyle ki iPad Mini 5 ve diğer yeni iPad modelleri bunun yanında yeni iPod Touch yakın zaman içinde karşımıza çıkabilir.

Ekran süresi özelliği

Ekran süresi özelliği iOS 12 ile hayatımızda ve telefon kullanımında büyük değişikliklere sebep oldu. Bir uygulamanın ne kadar kullanıldığını görebildiğimiz gibi ayrıca kullanımını kısıtlamanız da mümkün oluyor. Bu sayede özellikle çocukların kullanımı denetim altına alınabiliyor.

Ekran süresi özelliğinde yaşanan değişiklikle bundan sonra ekran süresinin devreye girmesi ve çıkması zaman ayarlı olacak. Yani ekran süresinin ne zaman devreye gireceğini ve ne zaman devreden çıkacağını ayarlamanız mümkün olacak.

Kısaca şu şekilde açıklanabilir. Ekran süresi özelliği ne zaman devreye girecek, tarih tarih belirleyebilir, tekrar tekrar açıp kapatmak zorunda kalmazsınız.