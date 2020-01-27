iPad’de Yazıları Büyütmek

Bazı kullanıcılar gözlüklerini unuttuğunda ya da genel manada telefon ve tabletlerde görme sıkıntısı yaşadığında veya küçük yazılara bağlantılara dokunma problemi yaşadığı zaman hayat kurtaracak bir hamle bekliyorlar. Bu yazıda neredeyse her telefon ve tablette bulunan yazıları büyütme işleminden bahsedeceğiz ama iPad kullanıcıları için bir yol göstereceğiz. Diğer cihazlar için daha sonra ayrı bir yazı yazabiliriz.

iPad üzerinden yazılar nasıl büyütülür?

İlk önce yapmanız gereken yazı tipini büyütme seçeneğini kullanmak. Yazıları tamamen büyütmek için bu seçeneğin aktif olması gerekiyor. Belki sadece yazı tipini büyütmek sizin için işe yarayabilir. Bu seçeneği aktif etmek için aşağıdaki yöntemi deneyin.

Ayarlar – Genel – Erişilebilirlik – Daha büyük metin kısmına gidip etkinleştirin. Etkinleştikten sonra alttaki çubuk aktif olacak çubuğu sağa kaydırdığınız zaman yazı tipi büyüyecektir.

Hala göremiyor ya da dokunma problemi mi yaşıyorsunuz?

O halde son seçenek olarak artık daha kalın metin seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu şekilde iPad cihazda en büyük metinlere erişmeniz mümkündür.