Bana bir çok kişinin tavsiye ettiği ve yakın zamanda alıp çocuğum ile beraber incelediğimiz hareketli kitaplar kullanıcı yorumlarını da okuyunca haksız olmadıklarını gördüm. Çocuğum hareket eden objelerden o kadar keyif aldı ki katıla katıla gülüyordu. Önemli olan ilgisini çekmekti ve henüz 11 aylık. Belirli aralıklarla göstererek ona objeleri tanıtmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, benim de beğendiğim ve herkes tarafından sevilen hareketli kitap önerisinde bulunmak istedik.

Çocuk gelişimi; zihinsel, duyusal, duygusal, motor, dil ve öz bakım yeteneklerinin sağlıklı ilerlemesi açısından çok önemlidir. Tüm hayatı boyunca üzerinde etkisi olacak bu gelişim dönemini kitaplarla desteklemek ve çocuğunuza kitapları sevdirmek sizin elinizde. Genellikle ilk defa çocuk sahibi olan ebeveynler, bu dönemde hangi kitapları seçmesi gerektiği konusunda zorlanıyor. Türkiye İş Bankası Yayınları sizin için eğitici, dikkat çekici ve soru-cevap şeklinde öğretici bir seri hazırlamış. Fiyatları, 23-28 TL arası değişiyor. Dilerseniz set olarak da alabilirsiniz. Bunun için de listenin sonuna bir bonus İş Bankası Hareketli Kitaplar önerisi bıraktık.

Şimdi listemizi inceleyelim.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Yılbaşı

Canlı renkleriyle dikkat çekici olan bu kitap, yılbaşı gecesinde noel baba ve yardımcılarının serüvenlerini konu alıyor. İş Bankası Hareketli Kitaplar serisinden yılbaşı çocuğunuz, parmaklarıyla şekilleri hareket ettirerek öykünün devamını görebilir.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bir kitap bu kadar kaliteli ve ilgi çekici olabilirdi. Gerçekten çok sevdim. Hatta keşke küçükken böyle bir kitabım olsaydı nasıl mutlu olurdum bile dedim. Oğlum da sevdi ilgisini çekti. Hareketli kitaplar serisinin hepsini almayı planlıyorum.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Uzay Gemisi

Çocuğunuzun uzayı tanımasını istiyorsanız bu kitap tam sizin için. Astronomi ile ilgili güzel görseller sunuyor. Uzayla ilgili temel kelimeleri öğrenebileceği, oldukça eğlenceli bir kitap. Serinin bu kitabı, eminiz ki çok güzel bir hareketli kitap önerisi olacaktır.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İş Bankası Hareketli Kitaplar serisini kızım 17 aylık kitapları çok seviyor ama dikkat süresi çok az olduğu için hareketli kitaplar ilgisini çekiyor ve inceliyor. Diğer kitaplara göre çok sağlam olduğu için diş kaşıntılarına da iyi geliyor. Kitaplardan sıkılınca kemirdiği için kullanılamaz hale geliyordu bu kitaplar öğretici olmasının yanında gayet dayanıklı aynı zamanda teşekkürler.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Oyun Saati

Çocuğunuz bu kitap ile; boyut algısını, el-göz koordinasyonunu ve çevreyle bağlantı kurma yeteneğini geliştirecek. Hem elinden düşürmeyecek hem de keyifli zaman geçirecek. Boyutları 18 x 18 cm ve 8 sayfadan oluşuyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok eğlenceli bir kitap. Sayfaları gayet kalın, 15 aylık bebeğim yırtamıyor. Kitap okurken bizi en çok yoran şey sayfalarını yırtıyor olmasıydı, bunda o sorundan kurtulduk 🙂 Yalnız hikâye kitabı gibi değil, okuyacak bir şey yok ama içinde “şu nerede, şundan kaç tane var” gibi sorularla bilgilendiriyor. Resimleri de gayet güzel, hareketli olması da çok ilgi çekici. Daha ne olsun 🙂 İş Bankası Hareketli Kitaplar serisini tamamlamaya çalışıyoruz.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli İnşaat

Listemizdeki diğer kitaplara göre biraz daha karışık olan bu kitap, 2 yaşındaki çocuklarınız için gayet ideal. Çocuğunuz, vinci hareket ettirerek inşaatın tamamlanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, Türkiye İş Bankası Hareketli Kitaplar serisinin en çok tercih edilen kitaplarından biri.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Baskı kalitesi görseller hareketli olması her şeyiyle harika. 1 yaşındaki bebeğime serinin diğer kitaplarını almıştım çok sevmişti şimdi 18 aylık seriyi tamamladık, anladıkça daha çok sevmeye başladı. Tavsiye ediyorum. Genellikle İş Bankası Hareketli Kitaplar serisini kullanıyoruz.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Kumsal

Çocuklar kumsalda top oynuyor, kumdan kale yapıyor. Ve en son, kumsala dondurmacı geliyor. Çocuğunuz, kitaptaki şekilleri hareket ettirerek bu tatlı öyküyü oluşturabilir. Hareketli kitaplar, çocukların hayal dünyasını ve gelişimini olumlu yönde etkiliyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kızım 7 aylık ve sayfalarını çok kolay çeviriyor tam işlevini henüz anlamıyor ama o kadar üzerine su damlamasına yerden yere atılmasına rağmen sapasağlam. En önemlisi dişleri çıkıyor ağzına sokmaya çalışıyor ama kitap hiç parçalanmıyor. İş Bankası Hareketli Kitaplar oldukça dayanıklı.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Hayvanat Bahçesi

Bu kitap, çocuklarınızın küçük yaşlarda hayvanları tanıyarak hayvan sevgisi ile yetişmelerini amaçlıyor. Kitabın içerisinde, çocukların merakla inceleyeceği birçok hayvan bulunuyor. Parmaklarıyla objeleri hareket ettirerek hayvanat bahçesinde eğlenceli bir geziye çıkabilir.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Resimler harika, çizimler çok başarılı. Baskı kalitesi çok iyi. Kesinlikle almalısınız. İş Bankası Hareketli Kitaplar serisi çok güzel.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Tatil

Çocuğunuzun birçok yeni kelime öğrenebileceği, balıkları sayabileceği ve arabanın ne renk olduğunu öğrenebileceği eğlenceli bir tatil öyküsü. Hareketli kitaplardan destek almanız, okul öncesi çocukların motor gelişimi için çok önemli.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Parmak göz koordinasyonu için güzel bir kitap dayanıklı görünüyor tüm sayfalar Birkaç kat mukavva. Daha bebeğime sunmadım küçük olduğu için. Umarım büyüyünce o da sever.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Ev

Çocuğunuz parmaklarını kullanarak çamaşır makinesini çalıştıracak, perdeleri açacak, kek yapacak, odayı temizleyecek ve çiçekleri sulayacak. Ev işlerine yardım etmeyi öğreneceği bu kitap, aynı zamanda el becerilerinin de gelişmesini sağlıyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bir yaşındaki oğlum çok eğleniyor. Birkaç çeşidini aldım tüm gün bunlarla ilgilense sıkılmıyor, o derece.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Hayvanlar

Eğer hareketli kitap önerisi arıyorsanız kesinlikle Türkiye İş Bankası Yayınları’nın bu kaliteli ve öğretici serisini incelemelisiniz. Serinin hayvan isimlerini öğreten güzel bir kitabı.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Oğlum severek okuyor. Yayınevinin de İş Bankası olması ekstra bir güven verdi alırken. Gayet eğlenceli bir kitap.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Bahçe

Pedagoglar da çocuk gelişimi için hareketli kitap önerisinde bulunuyor. Ayrıca, kolayca yırtılmaz ve çok dayanıklı.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok kaliteli hareketli olması ilgilerini çekiyor biz çok memnun kaldık diğer serilerini de tamamlayacağım.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Pasta

Çocuğunuzla birlikte pasta yapmak ister misiniz? Pasta malzemelerini, kek yapmayı, pasta süslemeyi ve renkleri bu kitap ile öğrenecek.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 7 aylık kızımın ilgisini çekti, oyalıyor ve faydalı bir kitap olmuş teşekkürler.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli İtfaiye

Çocuğunuz, yangın söndürme çalışmasına katılarak itfaiyecilerle tanışıyor. 2-5 yaş arası çocuklarınız için gayet uygun bir hareketli kitap önerisi.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 10 aylık oğlum için aldım. El-göz koordinasyonuna çok yardımcı bir kitap. Uzun süre İş Bankası Hareketli Kitaplar serisinin kitaplarıyla vakit geçirebiliyor

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Okul

Bir başka hareketli kitap önerisiyle devam ediyoruz. Okul fobisini yenmeyi amaçlayan bu kitap, çocuğunuzu okul aktiviteleri konusunda bilgilendirecek.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 27 aylık yeğenime aldım deneme amaçlı bir tane almıştım ben ona okurken çok eğleniyor, hareket ettirmeleri kendisi yapıyor böylelikle motor gelişimi gelişiyor tavsiye ederim.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Süpermarket

Rengarenk meyve ve sebzelerin olduğu bu kitabı etkinlik saatlerinizde bırakmak istemeyeceksiniz. İş Bankası Hareketli Kitaplar serisinden süpermarket oldukça dikkat çekici.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Hareketli kitapların hepsi güzel ama bu kitap markette para ödenmeden alınan paketlerin açılmaması gerektiğini anlatmak için ideal oldu öneririm.

İş Bankası Kültür Yayınları Hareketli Liman

Listemize, deniz fenerinin ışığını yakıp söndürülebileceği bu kitapla devam ediyoruz. Şimdi sırada bonus hareketli kitap önerisi var.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Olağanüstü bir kitap harika bir ürün bence bu fiyata hem de bu emek teşekkürler. İş Bankası Hareketli Kitaplar serisindeki kitapları öneririm.

İş Bankası Hareketli Kitaplar 8 Kitap Set 1-3 Yaş Minik Parmaklarla Yönetilebilen Hareketli Sayfalar

1-3 yaş arası çocuklarınız için alabileceğiniz İş Bankası Hareketli Kitaplar seti, 8 kitaptan oluşuyor. Çocuğunuza “Kim möö der?”, “Bu işleri kim yapar?”, “Buradan ne geçecek?”, “Burada kim yaşıyor?”, “Saklanan kim?”, “Çiftlikte kimler yaşar?”, “Sen kimsin?”, “Kim oynuyor?” gibi sorular sorarak öğrenmesini sağlıyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok güzel paketlenmiş. Oğlumun en seveceği Kitaplar olmaya aday.

Hareketli kitap öneri listemizin sonuna geldik. Siz de ebeveynlere yol göstermesi için deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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