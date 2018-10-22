Youtube Mini Oynatıcı Nedir?

Youtube’a, Facebook ve benzeri sosyal medya sitelerinde uzun zamandır kullanılan, mobil versiyonda da olan bir özellik son güncellemeyle geldi. Web sürümünde artık videonuzu mini oynatıcıdan izleyebileceksiniz. Bu mobil cihazlarda bazı uygulamalarla mevcut hale getirilebiliyorsu. Facebook uygulamasında da videoyu ayırma özelliği vardı. Youtube sonunda web sürümüne de bu özelliği getirdi.

Youtube’un mobil uygulamasında bu özellik kısmen de olsa kullanılıyor. Videoyu aşağıya çektiğiniz zaman küçük bir kısımda oynamaya devam ederken siz de diğer videolar arasında gezinebiliyorsunuz. Sadece tıkladığınız zaman değişiyor.

Güncelleme ile Youtube web sürümüne mini player ikonu geldi. Bu ikona tıkladığınız zaman videonun sayfadan ayrı şekilde küçük bir video oynatıcıda oynamaya devam ederken siz de diğer videolara bakabilir ya da arama yapabilirsiniz.