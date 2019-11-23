Half Life Alyx Ne Zaman Çıkacak?

Oyun dünyasının en çok isyan ettiren olaylarından birisi Half Life’ın 3. oyununun çıkmaması. Bildiğiniz gibi piyasada en son Half Life 2 boy gösterdi. Bir sonraki oyun için çok çağrı yapıldı ama maalesef cevap bulmadı derken yakın zaman önce yeni oyun duyuruldu ama bu oyun beklentileri daha hakkında sadece 1 fikir varken beklentileri karşılamadı. Çok mu ön yargılıyız, bu oyun türünden ötürü mü sevilmedi, Half Life Alyx 3. oyun sayılamaz mı?

Half Life Alyx nasıl bir oyun?

Oyuna baktığımız zaman VR yani sanal gerçeklik üzerine kurulu bir oyun olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bir çok kişinin tepkisini çekti. Çünkü herkez oynayamayacak ve oynamak için bir sürü aparata da ihtiyacınız var.

Hikayeye göre Alyx Half Life 2’nin son bölümünde Alyx’nin yas tutma sahnesinden devam ediyor. Aslında tam bu nedenle 3. oyun olarak kabul edilmesi gerekirken hiç bir sitede haberde 3. oyun olarak kabul görmüyor. Bunun en önemli sebebi VR oyunu olması.

Half Life Alyx ne zaman çıkıyor?

Oyun duyuruldu ve kısa süre sonra ne zaman piyasada olacağı belirtildi. Mart 2020’de oyunu oynayabileceğimiz söyleniyor. Lakin aksilikler ve gecikmeler yaşanabilir.