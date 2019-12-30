iOS Tarayıcısı Safari Nasıl Sıfırlanır?

Safari tarayıcısı oldukça fazla kullanıcısı olan bir tarayıcı. Tarayıcıyı çok önemsemeyen iPhone kullanıcıları başka bir tarayıcı yüklemeye gerek duymadan telefonlarında sadece Safari kullanıyor. Peki çok fazla alan kullanmaya başladığınızda ya da herhangi bir sebepten telefonunuzun tarayıcısını sıfırlamak istediğinizde bunu nasıl yapacaksınız? Çok basit yöntemlerle iPhone üzerinden Safari sıfırlama konusunda sizlere bilgi vereceğiz.

Safariyi neden sıfırlarsınız?

Ayarlarınızda bir karışıklık mı yaptınız? Geri dönemiyor musunuz? Kökten çözüm tarayıcı ayarlarınızı sıfırlamanız. Telefonunuzu başka birine vereceğiniz zaman şifrelerinizi kayıtlı aramalarınızı indirmelerinizi tamamen silmek ve gerçekten silindiğinden emin olmak için de tarayıcıyı sıfırlamanız gerekir. Örneğin telefonu tamire gönderirken tarayıcının sıfırlanması önemlidir.

Safari nasıl sıfırlanır?

Safariyi açın Alt kısımda yer alan kitap simgesine tıklayın. Açılan kısımdan saat simgesine tıklayın. Temizle kısmından tüm zamanları seçip işleme devam edin.

Bu yöntem tarayıcınızı kullandığınız bütün zaman dilimi boyunca ne kaydettiyse hepsini silecektir.

Telefonunuz üzerinden de tarayıcı temizleme işlemi yapabilirsiniz.

Telefonunuzun ayarlarına girin. Safariyi bulun ve açın. Geçmişi ve verileri temizle kısmını tıklayın.

İşlem bu kadar. Safari tarayıcınız iki yöntemle de tertemiz olmuş durumda.