iOS Ekran Süresi Parolası Nedir? Değiştirmek / Sıfırlamak

İOS Ekran Süresi özelliğini devreye soktuğunda beri kullanımı baya arttı. Ekran süresi özelliği ile aşağıdakilere edilebilir onları yapabilirsiniz.

1. Cihazınızı nasıl kullandığınız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Hangi uygulamayı ne kadar kullandınız?

2. Aynı hesapla ilişkili diğer iOS cihazların kontrolünü yapabilirsiniz. Kısıtlama koyup kaldırma yapmanız mümkün.

Tüm bunları kullanmak için ekran süresi özelliğinden yararlanabilirsiniz. Ekran süresinin birde Parolası var. Bu parola nasıl değişir ya da sıfırlanır?

Ekran süresinin parolasını unutmuş ya da değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki yöntemleri izleyin.

Ekran süresi Parolası değiştirmek.

Bunun için ayarlar – ekran süresi kısmında gidin. Burdan isterseniz kapatabilirsiniz isterseniz değiştirebilirsiniz .

Parolayı unuttum.

Bunun için tek yöntem var. Telefonunuzu sıfırlamak. Başka türlü Parolayı geri almanızı sağlayacak herhangi bir resmi yöntem bulunmuyor.

Gayrı resmi Pathfinder gibi uygulamalar var ve işe yaradığı söyleniyor. Yalnız tavsiye etmiyoruz.