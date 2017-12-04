iPhone’da Anımsatıcı Ayarları Rengi Değiştirmek

Belki de birçok iPhone kullanıcısının bilmediği küçük bir ayrıntıdan bahsedeceğim. iPhone cihazınızda anımsatıcı uygulamasını sıkça kullanan biriyseniz ve görselliğe önem veriyorsanız bu ayrıntı hoşunuza gidebilir. Olmazsa olmaz bir şey değil, hatta gereksiz de denilebilir, ancak iPhone gibi dışa kapalı bir cihazda bu gibi özelleştirmeler kullanıcıların hoşuna gidebiliyor.

Bu yazımızda anımsatıcının rengini nasıl değiştireceğinizi anlatacağım. Anımsatıcı renginden kasıt uygulamadaki başlıkların rengini değiştiriyorsunuz. Uygulamada küçük renk değişiklikleri oluyor.

Bunu yapmak için;

Önce anımsatıcıya girmeniz gerekiyor. Ardından da sağ üst kısımda yer alan düzenle butonuna tıklayacaksınız.

Düzenle dediğiniz zaman en üstte renk seçeneği çıkıyor. Ona tıklayın.

Renk seçeneğine tıkladığınız zaman karşınıza 7 farklı renk gelecek. İstediğinizi seçebilirsiniz.

Bu şekilde anımsatıcılar uygulamasını daha kullanılır kılabilir, göz zevkinize daha uygun hale getirebilirsiniz.