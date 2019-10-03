Android’in Bildirimleri ve Abonelikleri Kaldırma Özelliği

Android’in yeni özelliği cihazınızda sorun çıkarabilecek bazı özellikleri tek dokunuşla devre dışı bırakabilmeyi sağlıyor. Bu yeni özellik sayesinde Google Play’den kaynaklı ya da uygulamaların düzgün çalışmamasından ötürü gerçekleşen hataları, kilitlenmeleri ve donmaları tek dokunuşla çözebiliyor. Bakın yeni özellik nasıl çalışıyor…

Android tek dokunuşla bütün abonelik ve bildirimleri iptal et

Yeni özellik telefona eklendi. Google Play içerisinde değil de Android’in genel ayarlarında bulunuyor. Bu sayede Google Play çökmelerinde de sorunsuz kullanılabiliyor. Son zamanlarda sık sık yaşanan uygulama çökme ve donmalarına çözüm olacak bu yeni özellik şunları yapabiliyor;

Beta ve test modunda çalışan oyun ve uygulamaların devreden çıkarılması

İstek listesinin temizlenmesi

Bütün uygulama bildirimlerinin kaldırılması ve aboneliğin iptal edilmesi.

Bu yetenekleri sayesinde cihazınız durduk yere donuyorsa, kilitleniyorsa ve siz hala nedenini anlayamadıysanız bu özelliği kullanmanız gerekecek. Bu sayede gizli gizli telefonunuzu kilitleyen ya da donduran stabil olmayan bu uygulamalar tek dokunuşla kaldırılabilecek.