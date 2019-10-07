Instagram Restrict Ya da Kısıtlama Özelliği Nedir?

Instagram’ın son zamanlarda çok fazla önem verdiği konu siber zorbalık. Bu konuda önemli adımlar atan şirket bunu önlemek için kendi çapında gelişmelere imza atıyor. Bunlardan birisi de Restrict özelliği. Yani kullanıcıyı kısıtlama özelliği. Peki kısıtlama nasıl çalışıyor?

Instagram’da kullanıcı kısıtlama

Daha önceden bu özellik yok muydu? Başka bir türde evet, kullanıcı engelleme yorum engelleme gibi özellikler bulunuyor. Ama yeni kısıtlama özelliğinde durum farklı.

Biri sizi rahatsız ediyor, paylaşımlarınız altına rahatsız edici yorumlar yazıyor. Engellediğiniz zaman engellendiğini anlayıp sizi takıntı haline getirirse başka bir hesaptan işine devam etmesi mümkün. Ayrıca siz onu engellediğiniz zaman, engellenen yorumları diğer kullanıcılar görmeye devam edebiliyor. Buna bir çözüm getirildi.

Restrict özelliği

Yeni kısıtlama özelliği ise şu şekilde çalışıyor. Birisini kısıtlama seçeneğiyle kısıtladığınız zaman siz ve diğerleri engellenmiş bu yorumları göremiyor. İşin iyi yanı zorba engellendiğini anlamıyor. Bu sayede başka bir hesapla sizi rahatsız etme gereği bile duymuyor.

Bu özellik ayrıca sadece yorumlar üzerinde değil profili üzerinden doğrudan kişiler için de kullanılıyor.