iPhone’a Hızlı Koyu Mod Butonu Eklemek

Bildiğiniz gibi yeni model cihazların çoğunda koyu mod destekleniyor. Bunun sebebi işletim sisteminin artık koyu modu desteklemesi. Yeni cihazlar yeni sürüm işletim sistemine sahip olduğundan koyu modu kullanabiliyor. Koyu modun göz yorgunluğunu azaltmaktan, enerji tasarrufunu bir çok yararı var ve bir çok uygulama da artık koyu moda sahip. Uygulamaları kendi içinden koyu modu açarak kullanabilirsiniz ama bu uygulamalar telefonla entegre şekilde de koyu moda geçiş yapabiliyor. Örneğin iPhone’da koyu modu açtığınız zaman Twitter’da koyu moda geçiyor gibi.

iPhone üzerinden koyu moda geçmek için uzun bir yol takip etmenize gerek yok. Denetim masasına koyu moda geçiş için bir buton eklemeniz mümkün. Aşağıdaki yolu takip ediniz;

Ayarları açın. Denetim merkezi ayarlarına gidin. Kontrolleri özelleştir kısmından ilerleyin. Üst kısımda denetim merkezinde aktif şekilde bulunan özellikleri gördünüz. Alt kısımda da oraya ekleyebileceğiniz özellikler bulunuyor. Koyu modu bulup yanındaki artı işaretine tıklayın.

Koyu modunuz denetim merkezine eklendi. Bundan sonra denetim merkezini basitçe açarak koyu mod butonuna tıkladığınız zaman koyu mod açılır. Kapatmak için tekrar dokunmanız gerekir. İşlem bu kadar.