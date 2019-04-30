iOS Cihazlarda Uygulamaya Puan Ver Pencereleri Nasıl Kapatılır?

Bildiğiniz gibi mobil platformlar için uygulama geliştirenler, uygulamalarını daha çok kişinin satın alması ya da indirmesi için daha iyi bir yoruma ve daha yüksek bir puana ihtiyaç duyarlar. Bir çok uygulama geliştiricisi de kullanıcının uygulamayı yorumlaması ve puanlaması için kendi uygulaması içinde değerlendirme popupları gösterir. Bu bir çok kişi için can sıkıcı olabilir. iOS’ta bunu kapatmanın bir yolunun olduğunu biliyor musunuz?

Puan ve penceresi nasıl kapatılır?

iOS’lu cihazınızdan ayarlara giriniz.

Apple Kimliği satırına tıklayın.

iTunes ve AppStore seçeneğine gidiniz.

Uygulama içi yorum ve beğeni ibaresini bulup kapatın.

Bu ayarlarda sonra herhangi bir uygulama sizden kendisini değerlendirmenizi istemeyecektir. Bunun gibi bir ayar şimdilik sadece iOS’a özgü. Android üzerinden böyle bir ayar bulunmuyor. Kullanıcı deneyimini arttırmak için çok önemli olsa da insanların doğru oyun ve uygulamayı bulmak için de yorumlara ve puanlara ihtiyacı var. Ne kadar çok insan bu sistemi kullanırsa biz daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde edeceğiz.