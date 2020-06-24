Dün haberini yapmış olduğumuz Apple yeni işletim sistemini tanıttı haberinden sonra geliştiricilerin özellikle beklediği IOS 14 Developer Beta yayınlandı. Geliştirici beta hesabı profiline sahip olmak isteyenler normalde 99 dolar bir ücret ödeyerek bu sisteme erişim sağlayabilmektedir. Lakin bu hesaba sahip olmadan da geliştirici beta sistemini indirip hünerlerinizi gösterebilir veya işletim sistemini inceleyebilirsiniz. Bu yazımızda size nasıl indireceğinizi anlatacağız.

IOS 14 Developer Beta Nasıl İndirilir?

WWDC 20 etkinliğinin hemen ardından geliştiricilerin hesaplarını kontrol ettiği ve yüklemek istediği geliştirici hesabına erişim sağlamak için ücretli ya da ücretsiz indirebileceğinizi söylemiştik. Lakin dikkat edilmesi gereken başka hususlarda bulunuyor. Öncelikle geliştirici beta sistemini kullanmak için elinizde bulunan iPhone cihazının IOS 14 işletim sistemine uygunluğunun olması gerekiyor. Cihazınızın uyumlu olup olmadığını merak edenler için küçük bir ipucu vermek gerekirse iPhone 6S ve sonrasında çıkan tüm modeller ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer uyarımız ise bu işleme başlamadan önce herhangi bir yanlış işlem veya aksiliğe karşı telefonunuzun yedeğini almayı unutmayın. Şimdi adım adım indirme işlemine geçelim.

İlk olarak tarayıcınızı kullanarak betaprofiles.com adresine gidin.

Sayfanın orta kısmında üç tane indirme seçeneği bulacaksınız. Bu seçeneklerden IOS 14 Developer Beta olan kısımdaki Download yazısına tıklayın.

olan kısımdaki Download yazısına tıklayın. Bu işlemi yaparken iPhone cihazınızın ayarlar bölümünde yer alan profiller kısmında profil yükle kısmını kullanın. Profili yükle butonuna basın.

İşletim sistemine ait beta profil indirildikten sonra başarıyla uygulandı mesajını aldıktan sonra cihazınızı yeniden başlatın.

Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra Ayarlar > genel > yazılım güncelleme menü adımlarını kullanarak cihazınızı 14 sürümüne başarılı bir şekilde çıkartabilirsiniz.

Bu işlemleri iPad, watchOS, tvsOS, macOS işletim sistemli cihazlar içinde aynı adımları kullanarak indirme işlemini sağlayabilir ve geliştirici hesabınızı yükseltebilirsiniz.

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