Whatsapp’ta Kripto Para Göndermek

3. parti bir hizmet ile Whatsapp üzerinden cripto para gönderme ve alma ve benzeri hizmetler sunulmaya başlandı. Faturalandırma ve bilgi alma gibi servisler de aynı hizmet üzerinden sunuluyor. Peki Whatsapp üzerinden bitcoin ya da litecoin nasıl gönderiliyor. Kısaca bir bakalım.

17869167825 numaralı telefonla iletişim halinde olmalısınız. Çünkü para alıp göndermek yine whatsapp üzerinden mesajla yapılıyor. Eğer numarayı eklemek istemiyorsanız telefonunuzdan tarayıcınıza wa.me/17869167825 yazın ve enter tuşuna basın.

Numara eklenmeden mesajlaşma başlayacaktır.

Daha sonra otomatik mesaj almaya başlıyorsunuz. Gelen mesaj talimatlar listesine sahip.

Para öndermek için mesaja 0 yazıp gönderin.

Para talep etmek için 1 yazıp gönderin.

Bunun gibi talimatların olduğu yeni kripto para gönderme hizmetinden eğer hesabınız varsa siz de faydalanabilirsiniz. Uygulamanın geliştiricisi Zulu Republic… Burada veya ilgili hizmette kripto paranız varsa bununla istediğiniz kişiye para göndermeniz mümkün.