Chrome’da Tam Sayfa Ekran Görüntüsü Almak

Oldukça ilginç bir özelliğe sahip olan Chrome için bu nasıl yapılır yazımızda görüntülediğiniz web sitesinin tam sayfa ekran görüntüsünü nasıl alacağınızı göstereceğiz. Tam sayfadan kasıt aşağı yukarı sağa sola ne kadar alan görüntüleniyorsa ya da Chrome’da yüklüyse o kadar alanın görüntüsünü tek bir haraketle kaydetmeniz mümkün. Örneğin aşağı sürüklenebilen uzun bir web sayfası açıldı. Bu işlemi yaptığınızda yukarıdan aşağı ne kadar uzunluğu varsa hepsini görüntü olarak kaydediyor.

Chrome’da tam sayfa ekran görüntüsü alma

Chrome’u açıp ekran görüntüsü almak istediğiniz siteye gidin. Sağ üst kçşedeki 3 nokta simgesine tıklayın. Diğer araçlar satırına gidin. Açılan küçük pencereden geliştirici araçları satırını açın. Tüm buraya kadar olan aşamanın kısa yolu mevcut. Genelde bilgisatarlarda F12 ya da sayfaya sağ tıklatıp İncele demek. Ardından konsol penceresinde sağ üst kısımda x simgesinin yanında yer alan 3 nokta simgesine tıklayın. Açılan küçük pencerede Run Command satırına tıklayın. Buraya kadar olan kısmın kısa yolunu açıklıyorum. Konsol penceresini açmak için F12 ya da sağ tık ve incele daha sonra ctrl+shift+p ardından arama kısmına sadece screenshot yazmak. Açılan arama çubuğuna screenshot yazın. Çıkan 4 farklı screenshot seçeneğinden captıre full size screenshot seçeneğini seçin. Diğerleri de ihtiyacınıza göre kullanabileceğiniz seçeneklerden.

Bu işlemle herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan sadece Chrome üzerinden dilediğiniz gibi ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alındıktan sonra doğrudan masaüstüne ya da Chrome’un indirilen dosyaları nereye kaydetmesini istediyseniz oraya kaydedecektir.