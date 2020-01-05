iPad’de Ekran Işığını Ekstra Olarak Kısın

iPad kullanırken ışıktan rahatsız olabilirsiniz. Özellikle gece kullanımlarından ekranın ışığı gözünüzü rahatsız edebilir. Bu durumda ekranın ışığını kısarak kendinizi rahatlatmanız mümkün ama yeterli değil mi? Işık yeterince kısılmıyor mu? O halde aşağıdaki ayarları kullanarak iPad cihazınızda ekranın ışığını izin verilenden daha da fazla kısınız. Bu yöntem ayrıca çok fazla pil tüketilmemesi için de kullanılabilir.

iPad ekran ışığı ayarları

iPad cihazınızda ekranın ışığını izin verilenden çok daha fazla kısmak istediğiniz durumlarda aşağıdaki yöntemi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

İlk önce denetim merkezinden ekranın ışığını kısın. Bu yeterli gelediyse ayarlara geçin. Erişilebilirlik kısmına girin. Görüntü ve Metin Boyutu seçeneğinden ilerleyin. Burada “beyaz noktayı azalt” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Aktif ettiğiniz zaman ayarlanabilir hale gelecektir. Aktif olan ayar çubuğunu sağa doğru kaydırın. Bu işlem ekranın ışığını daha fazla kısacaktır.

Uygun seviyeye geldiği zaman durabilirsiniz. Bu işlem denetim merkezindeki klasik ekran ışığı azaltma işleminden farklıdır. Bu açıdan ekran ışığını açmış olsanız bile beyaz noktayı azaltma seçeneği ekranı hala ışığı kısık şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Daha fazla parlaklık istediğiniz zaman bu ayarı kapatabilir ya da kısabilirsiniz.