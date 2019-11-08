Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Sizi İlgilendiriyor Mu?

Son zamanlarda haberlerde çıkan bir yeni vergi türü olan Dijital Hizmet Vergisi’ni de internette ve sosyal medyada sıkça görmüşsünüzdür. Eğer internet üzerinden para kazanıyorsanız mutlaka aklınıza gelmiştir. Acaba bizi ilgilendiriyor mu? Bu yazıda Dijital Hizmet Vergisi nedir ve kimler ödeyecek açıklıyoruz.

Dijital Hizmet Vergisi nedir?

Ülkemizde internet üzerinden hizmet veren şirketleri kapsıyor. İnternet üzerinden satıştan bahsetmiyoruz. İnsanların ziyaret ettiği sitelerden bahsediyoruz. Örneklerde Google, Facebook gibi şirketler gösterilse de çok büyük paralar kazanan haber siteleri de Dijital Hizmet Vergisine tabi olabilir.

Dijital Hizmet Vergisini kimler ödeyecek?

Ülkemiz için 20 milyon ₺ ve üzeri gelir elde eden dijital servisler ve küresel olarak 750 milyon € üzeri kazanan şirketler ülkemizde hizmet vermeye devam etmek istiyorsa Dijital Hizmet Vergisini ödemek zorunda. Vergi, bu şirketlere tebliğ edilecek, ödeme yapılmazsa servislere erişim engellenecek. Siteleri engellemenin hukuki dayanağı da bu şekilde bulunmuş oldu.

Vergi kapsamına girebilecek şirketlere bir göz atmak gerekirse;

Google, Facebook, AppStore, Netflix, Spotify, Twitter, Instagram ve benzeri devler ülkemizde faaliyet gösteren daha niceleri. Bakalım vergiyi ödeyecekler mi? Ödemezlerse nasıl bir yaptırım uygulanacak, siteler nasıl kapatılacak. Kapalı sitelere vpn ile erişim olacak mı? İleriki dönemlerde çok heyecanlı bir süreç bizleri bekliyor.