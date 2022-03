En iyi alışveriş sitesi sayesinde zamandan tasarruf edebilirsiniz ve satın alma deneyiminizi yükseltebilirsiniz.

Pandemi döneminin kazandırdığı alışkanlıklardan biri olan online alışveriş, her ihtiyacımızı kısa sürede karşılayabiliyor. Alınan ürünün evimize kadar gelmesi büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulabileceğimiz her çeşit ürünün tek bir tuşla sipariş edilebilmesi de kullanıcıyı teşvik eden bir imkan. Özellikle bazı sitelerin kullanıcı ara yüzü ve tasarımı oldukça kullanışlı. Böylece her yaştan kullanıcıya ve her kesime hitap etmesi çok önemli.

Bu yazımızda sizlere en popüler, en güvenli ve en iyi alışveriş sitelerini derledik. Keyifli okumalar!

En İyi Alışveriş Sitesi Öneri Listesi

Listemizde en iyi alışveriş sitelerinin genel özelliklerini, avantajlarını, kampanya bilgilerini ve web site adreslerini bulabilirsiniz. Hemen başlayalım!

Trendyol

Trendyol, en iyi alışveriş sitesi listesinde ilk sırada yer alıyor. 2010’dan beri ülkemizin en popüler alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol’un merkezi İstanbul’da yer alıyor. Ayrıca kendi kargo ağını kurması ve Dolap uygulamasıyla rakipleri arasında öne çıkıyor. Aynı zamanda sık alışveriş yapan kullanıcılar için bedava kargo gibi imkanlar sağlayan Elit Üyelik sistemiyle de dikkat çekiyor.

Trendyol’u ziyaret edin.

Hepsiburada

Hepsiburada, 1998’den beri Türkiye’nin en iyi alışveriş sitesi listesinde bulunuyor. Geniş ürün yelpazesi ile alıcı ve satıcı haklarını koruyan stratejileriyle öne çıkan platform, aramayı kolaylaştıran kullanıcı ara yüzüyle de oldukça pratik. Tüketici sadakati yaratabilen başarılı marka Hepsiburada, aynı zamanda mobil uygulamalarıyla da hizmet veriyor.

Hepsiburada’yı ziyaret edin.

GittiGidiyor

GittiGidiyor, 2001’den bu yana Türkiye’nin en başarılı ve en iyi alışveriş sitesi listesinde ilk sıralarda yer alıyor. eBay tarafından satın alınan GittiGidiyor, online pazar yerleri arasında sıklıkla tercih ediliyor. Hem sıfır hem de kullanılmış ürünler için kullanabileceğiniz bir platform. Alıcı ve satıcı arasında bir teminat kuran GittiGidiyor, özellikle indirim günleri ve Yıldızlar Geçidi kampanyalarıyla oldukça seviliyor.

GittiGidiyor’u ziyaret edin.

n11

En iyi alışveriş sitesi listemize n11 ile devam ediyoruz. n11, 2013’te Doğuş Planet tarafından kurulan açık pazar e-ticaret platformu. Sürekli olarak sunduğu imkanlarla kullanıcılarına avantaj sağlayan popüler bir site. Zengin ürün yelpazesiyle dilediğiniz hemen her şeyi bulabilirsiniz.

n11’i ziyaret edin.

Amazon

Dünyanın en iyi alışveriş sitesi listesinin en başında yer alan Amazon, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Çok geniş ürün çeşitleriyle hizmet veren platform, güvenli alışveriş imkanlarıyla rakiplerinin önüne geçiyor. Ayrıca ekspres teslimatı seçmeniz halinde siparişiniz kendi kargo sistemiyle geliyor.

Amazon’u ziyaret edin.

Çiçek Sepeti

Çiçek siparişleri için hizmet vermek amacıyla 2006 yılında kurulan platform, zaman içinde ürün yelpazesini genişletti. Pek çok konuda alternatif alışveriş sitesi olmayı başardı. Hediye ve çiçek gönderme amacıyla kullanabileceğiniz bu en iyi alışveriş sitesi, aynı zamanda market alışverişi de yapabileceğiniz bir site olarak faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Çiçek Sepeti’ni ziyaret edin.

Morhipo

Morhipo, Boyner Holding tarafından 2011 yılında kurulan e-ticaret markası. Bu sitede giyim, ev eşyaları, kozmetik gibi birçok ürün satılıyor. Hem Boyner’in kendi markaları hem de Boyner’de satılan ürünlere bu site aracılığıyla erişebilirsiniz. Özellikle sezon ürünlerini indirimli olarak satın almanız mümkün.

Morhipo’yu ziyaret edin.

Kitapyurdu

İnternet üzerinden kitap satışı yapmaya başlayan ilk site Kitapyurdu, Sadi Kizir tarafından kuruldu. Yirmi yılı aşkın süredir romanlardan çocuk kitaplarına kadar her tür kitap ile hizmet veriyor. Aradığınız her kaynağı bu sitede bulabilirsiniz. Ayrıca alışveriş yaptıkça puan biriktirebilirsiniz. Biriken puanlarınızla uygun fiyatlı kitap alışverişi yapabilirsiniz. Aynı zamanda hobi malzemeleri ve oyuncaklar da satılıyor.

Kitapyurdu’nu ziyaret edin.

AliExpress

AliExpress, merkezi Çin’de olan Alibaba Group’un çevrimiçi alışveriş platformu. İçinde A’dan Z’ye pek çok ürün grubunu barındırıyor. Dünyanın pek çok ülkesinden kullanılabiliyor. Ürünler Çin’den genellikle PTT Kargo aracılığıyla teslim ediliyor. AliExpress’i özellikle doların düşük olduğu günlerde değerlendirebilirsiniz. Teknoloji ürünleri ve aksesuarlar oldukça revaçta.

AliExpress’i ziyaret edin.

MediaMarkt

Bir Alman markası olan Mediamarkt, elektronik perakende alanında dünya liderleri arasında. Türkiye’de çok fazla mağazası bulunuyor. Aynı zamanda internet üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Günlük ya da saatlik indirimlerle sık sık kampanyalar düzenliyor.

MediaMarkt’ı ziyaret edin.

Migros Sanal Market

Eski bir alışveriş platformu olan ve 2000’de faaliyete başlayan Migros Sanal Market, istediğiniz saatlerde istediğiniz adrese sipariş verebileceğiniz bir site. Özellikle pandemi dönemi boyunda en çok tercih edilen alışveriş sitelerinden biri. Migros Sanal Market aynı gün teslimat seçeneği sayesinde de bütün illerde yoğun ilgi görüyor.

Migros Sanal Market’i ziyaret edin.

Evidea

Dekorasyon alanında en iyi alışveriş sitesi listesinde ilk sıralarda yer alıyor. 2011’den beri hizmet veriyor ve genellikle dekorasyon, servis, tekstil ve mobilya gibi ürünlerle ilgi çekiyor. Hem güvenli alışveriş hem de hızlı teslimat seçenekleriyle öne çıkıyor. Kullanıcıya geniş ürün alternatifi sunuyor ve satışını yaptığı ürünler oldukça seviliyor.

Evidea’yı ziyaret edin.

