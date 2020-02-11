Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Dijital Hizmet Vergisi, kabule dildi ve 1 Mart itibariyle her ay sonu beyan edilecek. Kimleri kapsıyor, kimler bu vergiyi ödeyecek? En azından internetten para kazanıyorsanız siz ödeyecek miniz? Kısaca bir göz atalım. Zira vergiyi ödemek için şu ana kadar mükellef olup olmadığınızın bir önemi yok. Gelin vergi kapsamında ödeme yapacakların niteliklerine bir göz atalım;

Dijital Hizmet Vergisi

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun 1 Marttan itibaren geçerli olacak. Her ay bildirim yapılamk suretiyle %7.5 vergi ödenecek. KDV hariç üzerinden hesap yapılacak.

Arama motorlarındaki reklamlar Bant reklamları Dijital tüm reklamlar Popuplar Gazete ve dergilerin internet sitelerinde yer alan reklamlar (Google Adsense gibi büyük bir şirketten gelmiyor olabilir dergi kendisi reklam almış olabilir. Dergi bu reklamdan elde ettiği gelirin vergisini ödeyecek. Sitesinde reklam yapanlar dikkat etsin.) İnternetten yayınlanan film ve dizilerin herhangi programın reklam gelirleri Reklam anketleri Ücretli dizi ve filmler Oyun satışları Oyun içi satın almalar Oyun içi reklamlar Ürün karşılaştırma ve arama motorları (akakce, cimri, kiyasla gibi) Özellikle adres vermişler. Bakınız: “Kullanıcının aradığı ürünleri özelliklerine, fiyata, markaya ya da modele göre karşılaştıran hizmetler” Bankalara yine kıyak, Bankacılık hizmetlerindeki işlemler istisna kapsamında Şans oyunları çekilişler ve kuponlar bu vergiye dahil EDİLMEYECEK.

Maddeler bu kadar ve sizin bu vergi kapsamına girip girmediğiniz konusunda bir müşavirden bilgi almanız gerekiyor. Bu durumda ekstra vergilendirilecek şirketler, Google gibi internet reklamlarından gelir elde eden şirketler, Youtube gibi girişimler, Youtube benzeri (dailymotion gibi siteler.) Yandex, Bing gibi büyük şirketler. EA, Rockstar Games, Steam, Riot Games gibi oyun dağıtıcılar. Bu örneklerin sonu gelmez.

Başka örnekler, buhtemelen WMaracı, R10, donanım haber gibi siteler de bu vergi kapsamına giriyor olabilir. Hepsi böyle örneklendirirken vergi için kayıt olabilecek sitenin İngilizce olması biraz düşündürdü elbette. Zira dili değiştirebilecek bir buton da bulunmuyor. Bu açıdan verginin yabancılara mı geldiği düşünülüyor. Zira yukarıdaki maddelere baktığımızda sitesinde reklam gösterip satış yapıp para kazanan örnekleri verdik. Bunların içinde Türk siteleri de bulunuyor.

Buradan kontrol edebilirsiniz.