AppStore İndirme Sınırı Yükseltildi

iOS cihaz kullananların çok iyi bildiği ve çoğu zaman çok büyük sıkıntılar yaşadığı sorun için kısmen çözüm getirildi. Bildiğiniz gibi Apple’un cihazlarında AppStore üzerinden uygulama indirirken mobil veri ile indirebileceğiniz dosya boyutu için sınır vardı. Bu sınır kaldırılmasa da biraz yükseltildi.

Güncellemelerde sıkıntı oluyordu

Normal bir iPhone kullanıcısı wifi bağlantısı bulmadan telefonundaki bir çok uygulamayı güncelleyemiyordu. Uygulama 150mb ve üzeri boyutta güncellemeleri yapmanıza müsade etmiyor ve wifi bağlantısını bekliyordu. Bunun sebebi olarak veri ücretlerinde tasarruf yapmaktı.

Dosya boyutu değişti

150Mb olan dosya boyutu sınırı biraz yükseltildi. 200Mb yeni sınır olarak belirlendi. Yani güncelleme ya da dosya indirme sırasında indirdiğiniz dosya boyutu 200 Mb’ı aşmıyorşa mobil veri üzerinden işleminizi yapabilirsiniz. Eğer aşıyorsa wifi bağlantısı yapmanızı isteyecektir.

Günümüz dosya boyutlarının her zaman bağlantı hızıyla birlikte daha fazla arttığını düşürsek 200mb yine gülünç bir rakam olarak kalıyor.